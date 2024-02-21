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短今被木工達人邊教邊開撩！特力屋DIY 3神器助居家改造

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

▲中信啦啦隊女神短今要來挑戰特力屋的DIY任務，在YouTuber 山小日子的協助之下她是否能成功完成，並且獲得特力屋「DIY特有生活態度」的改造房間好康，要看完影片才知道。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今最近想要對居家進行改造，擅長老屋改造及木工DIY、經營YouTube頻道「山小日子」的木工達人Sam，告訴短今特力屋現正推出「DIY特有生活態度」企劃，邀請短今一起落實DIY自己動手做的概念，首先要實際操作「鑽、鎖、磨、切、鋸」基本技術並且挑戰成功，有了電動工具基本知識，特力屋就可以贊助短今改造家中的項目，讓短今聽了眼睛一亮，迫不及待拉著師父-山小日子到特力屋的DIY教室進行大挑戰。

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

第一個關卡是「鑽鎖」，要將3顆木工螺絲鎖進木板中，動手前師父貼心提醒短今，一定要做好安全措施戴上護目鏡，最重要的工具「電動起子」使用的是有多種功能如戰錘、鎖螺絲、鑽洞等的「BLACK+DECKER 12V單鋰電震動電鑽套裝版」，山小日子大讚非常適合新手入門。開鑽前師父傳授先鑽洞不讓木材在鎖時裂開、手壓木板更好保持穩定等TIPS，還親自示範，果然短今順利用「BLACK+DECKER 12V單鋰電震動電鑽套裝版」裝上沙拉刀引洞，再換上十字頭鎖進螺絲，超快速又輕鬆就完成任務，短今不禁覺得自己「有點厲害」，沒想到身為師父的山小日子接話大膽開撩「妳不只有點厲害，妳還有點可愛」，讓短今大笑要師父講話小心點，她手上可是拿著電鑽！

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

第二關「線鋸木板」，難度跟危險性都提高，使用的是山小日子身邊超多木工朋友都入手、可以一機多用的「BLACK+DECKER 20V MAX單鋰電第三代可換頭惡魔機」，輕鬆就能卸除安裝換頭非常方便。裝上線鋸頭並透過上下鋸齒切動就能鋸開木板，山小日子提醒短今在切割時，要將機器90°垂直貼著木板，順順地往前推動；在師父提點下，短今成功鋸斷木板並驚喜表示：「本來在一旁看覺得很抖，結果比我想的還要簡單！」鋸下來的木板邊緣有刺刺的毛邊易割手，這一點利用換頭成很像熨斗的打磨機，透過砂紙快速震動磨順木板，一樣輕鬆解決。

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

最後一關是大魔王「水泥塊鑽孔」，出動的機具換成具備三種功能且親民好用的「BOSCH GSB 185-LI 18V免碳刷震動電鑽/起子機」，山小日子介紹鑽尾種類及外觀，依據鑽孔處材質分別有鑽鐵、鑽木工以及萬用型鑽尾，要在水泥塊上鑽孔首先採取鐵鎚模式，先鑽出小凹槽，這樣接續下鑽時鑽頭方向就不容易跑掉，接著用紙膠帶在鑽尾上標記出鑽孔深度，方便邊鑽邊確認。按照教學，短今上手操作，發現雙手拿電鑽更好施力，山小日子也提醒下鑽時會有粉末，通常挖到一半就會將粉末吸走，防止鑽尾前端的削屑頭因粉末而磨損得更快；剛鑽完也不要直接用手觸碰鑽頭以免燙到。

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

使用多種機具順利通過三個關卡，讓短今大讚「真的好方便哦！以後都不需要男生了」，師父聽了有感而發笑說：「這樣妳自己就是工具人，所以妳再也不需要工具人了，妳一輩子都是工具人」，讓短今氣得回嗆：「你才工具人，你全家都工具人」。不過短今也代表一般民眾提出疑問：平時只是需要換燈泡、窗簾等，購買一整組專業工具卻不常用，怎麼辦？對此山小日子表示：特力屋提供「工具租借」服務，不但工具使用成本變低，也讓人更願意使用工具，一舉兩得。

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

▲▼特力屋,DIY特有生活態度,短今,山小日子,Sam,啦啦隊。（圖／翻攝自影片）

一趟體驗下來，短今覺得超有收穫，不僅自己DIY手作，充滿樂趣跟成就感，還知道了特力屋的工具租借服務，讓她非常期待通關之後獲得了特力屋超強改造手協助，她的房間會變成什麼夢幻模樣！？

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