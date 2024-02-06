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李多慧被拍死亡角度「蜜腿脹成肉腿」！PTT反更嗨：太「慧」了

▲▼李多慧。（圖／IG／le_dahye）

▲李多慧被拍死亡角度照。（圖／IG／le_dahye，下同）

記者鄺郁庭／綜合報導

「啦啦隊女神」李多慧（Dahye Lee）甜美親切，隨和又接地氣，IG發美照總掀暴動。最近她屢屢PO生活照，有兩次還大放送「黑絲蜜腿」，令網友直呼很可以。昨（5）日她則出賣自己一張「死亡視角」照，就有人看了納悶，「超放鬆的樣子，完全不在意形象的腿腿，這個你不可能可以了吧= =」，底下卻更嗨了。

有網友轉貼女神的限動，在PTT的Gossiping板問卦，「多慧這個腿你不可能可以了吧= =？」形容李多慧的樣子超放鬆，「完全不在意形象的腿腿」。照片中，女神整個人半仰躺在沙發上，可是拍攝者卻抓了一個「死亡角度」，把蜜腿拍成肉腿。原PO就在文中直呼，「這個你不可能可以了吧= =？」

▲▼李多慧。（圖／IG／le_dahye）

結果貼文一出，留言處更嗨了，「這種真的是極品腿」、「這最頂的，懂不懂啊」、「靠北，故意拍成春麗」、「這小妖精真的太『慧』了，我的天啊」、「這種微肉腿才是啊嘶」、「超級蜜大腿」、「衝著這張照片，我追蹤了」、「只有她不可以，沒有我不可以。」還有眼尖網友狂讚1亮點，「還有褲痕欸！太色了 = =」、「那個勒痕，太『慧』了吧！」

先前，女神也曾貼出人在飛機上，還有近期去日本玩的照片，其中都有「黑絲蜜腿」福利照，一張手貼著臉露出可愛微笑，身穿灰藍色貼身高領上衣，下身搭配黑色包臀短裙和黑透膚絲襪，一雙結實蜜腿若隱若現；另一張靠在椅子上，身穿黑色高領上衣，下身搭配同色短裙和黑透膚絲襪，翹腿微側身對著鏡頭，飽滿蜜腿線條直接大放送，都掀起網友評價「超過100分」。

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