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新加坡被擠爆！　陸客還沒玩就「破產」：下次不去了

中國客獲免簽擠爆新加坡　還沒玩就「破產」！嚇喊下次不去了

▲中國與新加坡9日起互免簽證掀起出遊潮。（翻自微博）

圖、文／鏡週刊

中國與新加坡的互免簽證措施，於本月9日農曆年節開始正式生效，讓大批中國客到新加坡觀光旅遊過年。不過現在也引來中國遊客抱怨，稱還沒開始玩就先「破產」，因為在中國被允許的「壞習慣」，到新加坡當地變成「繳罰金的犯法行為」。

據中國《新浪網》報導，受到免簽優惠，在農曆春節期間，大批陸客湧入新加坡旅遊。不過有陸客抱怨，因為在地鐵上喝口水，就直接被罰500新加坡幣（約新台幣11693元），想抽根菸，又被罰1000新幣（約新台幣23385元）。這些原本在中國國內允許的行為，但新加坡都變成「花大錢的行為」，讓這些陸客抱怨，還沒開始玩就先「破產」。

中國客獲免簽擠爆新加坡　還沒玩就「破產」！嚇喊下次不去了

▲新加坡相當注重衛生與秩序。（翻自微博）

除此之外，也有不少中國遊客難以接受新加坡的高物價生活。有陸客指出，在星國當地，一小罐可樂就要2新幣（約新台幣47元），隨便吃一頓早餐就是50新幣（約新台幣1169元），當地的高消費水準，讓許多陸客高喊吃不消。因此就有中國網友直呼，如果想要享受廉價生活，最好還是到泰國旅遊，至於「巨嬰」，還是留在中國國內就好。

另外也有中國網友嚇喊：「下次不去新加坡玩了。」、「免簽不是免費...中產和破產之間，只隔著一個新加坡！沒錢的人別去新加坡，新加坡的貴，體現在方方面面，北上廣深中產日常嫌棄的高糖飲料，到了新加坡全高攀不起。」

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