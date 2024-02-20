冷氣團又殺來了！變天倒數...低溫下探1字頭　專家：冷得有感

▲未來10天預估有2波涼冷空氣南下。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

圖文／CTWANT

冬天可還沒結束！根據最新氣象資料研判，未來10天，預估會有2波涼冷空氣南下，強度均有接近或達到冷氣團的機會，甚至會更強，與近日暖熱如夏的天氣形成強烈對比，尤其北台灣感受上會更明顯。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（20日）發文指出，未來10天，預估會有2波涼冷空氣南下，第一波為週五至下週二（23日至27日），第二波為下週四（29日），這2波強度均有接近或達到冷氣團的機會，甚至會再強一點，跟這幾天暖熱如夏天形成強烈對比，「尤其北台灣感受上會更明顯，這幾天溫度起伏會相當大。請大家多注意身體健康狀況唷！」

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氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》分析師林孝儒今也指出，受高壓迴流東南風影響，今天各地天氣還算穩定，白天高溫都來到28至35度，僅東部偶有些零星短暫雨，持續至今晨各地雲量雖然較多，但都僅以迎風側的東部有些地形降雨發生，影響都不大，而平地低溫為17至20度，較昨日回升不少，不過日夜溫差變化都還是比較大。

預期今明兩日將持續受高壓迴流影響，為偏暖的東南至南風環境，各地天氣都還算穩定，僅東部偶有些零星地形降雨，早晚的話則是西部有些局部霧或低雲發生機會，但通常白天起就會逐漸消散了，而白天高溫普遍都可接近或達30度以上，感受溫暖偏熱，不過清晨夜晚受輻射冷卻影響，低溫約落在17至21度，日夜溫差都很大，要留意衣物穿著調整，避免感冒著涼了。

不過林孝儒示警，週四開始天氣型態就慢慢有所轉變了，預期週四上半天還算是鋒前南風環境，各地天氣還算穩定，氣溫偏暖，但下半天起將隨著鋒面通過後一路至週五為東北季風影響，北部及東部將轉為陰有短暫雨的天氣，氣溫也將明顯的下滑轉涼，尤其北部及東北部來說會有最明顯的降溫感受，週四的高溫仍還有25度以上，不過到了週五高溫僅有16至20度左右。

而中南部雖然天氣型態上沒有太大的改變，仍為晴時多雲的天氣，但氣溫有些下滑，預測氣溫週四約18至32度，週五約15至25度，白天相對沒再那麼溫暖，早晚也再更有些涼意。而週末來說仍為東北季風影響，不過整體的強度或是水氣都再有些減弱減少的趨勢，北部及東部為陰時多雲天氣，迎風側偶有些短暫雨，氣溫約為14至22度，中南部則為晴時多雲天氣，氣溫約為16至25度。

林孝儒文末也提醒，下週一二將有機會受一波強冷空氣影響，北部及東部持續為陰雨天氣外，再有一波降溫的趨勢，有機會達大陸冷氣團等級，總之週五至下週前期氣溫將下滑有感，與近日的高溫有很大的落差，「還請大家多加注意氣溫變化了。」

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