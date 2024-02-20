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106人客機「破大洞漏油」！起飛撞上跑道設備　緊急返航降落

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 客機起飛過程中嚴重受損。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

希臘包機公司馬拉松航空（Marathon Airlines）一架載有106人的客機18日原定自塞爾維亞飛往德國，起飛後不久卻撞上跑道設備，導致機身破洞漏油，返航緊急降落，機場因此一度關閉，所幸未造成人員傷亡。

根據《美聯社》，這架巴西航空工業公司（Embraer）製造的E-195客機18日下午從塞爾維亞首都貝爾格勒機場（Belgrade Airport）起飛，準備前往德國杜塞道夫（Dusseldorf），起飛過程中左側卻撞上對面跑道的儀器降落系統（ILS）設備，導致機身嚴重受損。

當地媒體援引乘客說法指出，飛機奮力爬升後開始劇烈搖晃，等待約1小時後才安全降落貝爾格勒機場，乘客被護送下機。

航班追蹤網站Flightradar24顯示，這架JU324航班起飛前在一條交叉的滑行道上排隊時，位置已經超過滑行道的一半，代表未預留足夠的起飛安全距離。

事發後的照片顯示，撞擊使機身左側機翼下方出現大洞和一長條裂痕、機尾受損，且燃料外漏，消防隊員趕到後噴灑泡沫以免起火。

馬拉松航空長期代表塞爾維亞國營的塞爾維亞航空（Air Serbia），運營包括該客機在內的數架飛機。塞爾維亞航空向乘客說明，班機是因技術問題返航，不會造成生命危險。而機場在事發後一度關閉，原定降落的航班轉降其他機場。

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