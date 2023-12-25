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抗議大選不公　塞爾維亞示威群眾衝撞首都市政廳

▲▼塞爾維亞民眾在首都貝爾格勒（Belgrade）示威抗議大選不公，還試圖闖入市政廳。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾維亞民眾在首都貝爾格勒（Belgrade）示威，還試圖闖入市政廳。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

文／中央社貝爾格勒24日綜合外電報導

塞爾維亞數以千計民眾今天在首都貝爾格勒市中心進行反政府示威，還試圖闖入貝爾格勒市政廳，要求一週前的國會和地方選舉作廢。國際觀察人士稱選舉有違規情事。

路透社報導，根據國家選舉委員會初步計票，執政黨塞爾維亞進步黨（Serbian Progressive Party）在上週末的國會提前改選贏得46.72%選票。

根據法新社現場記者指稱，反對派示威群眾打破窗戶試圖衝進貝爾格勒市政廳，被警方用胡椒噴霧擊退。當地時間24日晚間10時（台北時間25日5時）左右，警方驅散示威人群。

▲▼塞爾維亞民眾在首都貝爾格勒（Belgrade）示威抗議大選不公，還試圖闖入市政廳。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼塞爾維亞民眾在首都貝爾格勒（Belgrade）示威抗議大選不公，還試圖闖入市政廳。（圖／達志影像／美聯社）

總統武契奇（Aleksandar Vucic）表示，示威造成兩名警察「傷勢嚴重」，另有多名員警輕傷，超過35名滋事分子被捕。

武契奇形容這些舉動是企圖「強行接管國家機構」，還說有證據顯示「一切都有預謀」。

武契奇晚間告訴親政府的Pink TV：「我們有確切證據支持這個論點，我們不會放棄…沒人有權摧毀我們的房屋、摧毀我們國家和公民的財產，更不用說對我們的警察造成嚴重傷害。」

塞爾維亞12月17日舉行國會與地方選舉，武契奇所屬政黨宣布取得壓倒性勝利。

但包括歐洲安全暨合作組織（OSCE）代表在內的國際觀選團稱大選有「買票」和「灌票」等違規。

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