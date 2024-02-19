政權交接層級首拉高至「副總統當選人」　鄭麗君入列掀接閣揆想像

▲政權交接小組今首次舉行會議，副總統當選人蕭美琴列入交接小組，是歷年來層級最高的成員。（圖／蕭美琴臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文19日正式啟動交棒總統當選人賴清德，《ETtoday新聞雲》整理2000年至今，4次交接小組的成員名單，其中發現，今年的層級是史上首度拉高到「副總統當選人」，意味未來蕭美琴可望成具影響力的副總統；此外，昔蔡英文的智庫執行長林全，起初也被指派擔任召集人，雖後來並未參與交接，但仍接任閣揆，而賴的國政顧問團召集人鄭麗君入列交接小組，不免讓外界掀想像空間。

回顧2000年，台灣首次政黨輪替，時任總統李登輝指定總統府秘書長丁懋時，處理交接事宜；而民進黨總統當選人陳水扁則委派張俊雄擔任代表；不過，當時政權交接還未制度化，因此丁懋時與張俊雄的交接工作，多聚焦在總統就職大典的儀式活動，未有涉入國安、外交、兩岸與國防等重大事項。

在2008年時，時任總統陳水扁在交接小組的規劃上，則推出總統府秘書長陳唐山、副秘書長陳其邁、副秘書長林佳龍、國家安全會議代秘書長陳忠信、副秘書長林錦昌、行政院副院長邱義仁、秘書長陳景峻，並由陳唐山擔任召集人；而總統當選人馬英九則由其競選總幹事，同時也是國民黨副主席的詹春柏、國民黨副秘書長詹啟賢先生，以及馬蕭競選總部國際事務部主任馮寄台為交接成員。

到了2016年，時為總統當選人兼民進黨主席的蔡英文，指派時為民進黨秘書長吳釗燮、新境界文教基金會執行長林全及前民進黨秘書長林錫耀為政權交接小組共同召集人；不過，林全後來並未參與交接工作，也未出席交接會議。

當時，馬英九則推派總統府秘書長曾永權、行政院副院長杜紫軍、國家安全會議副秘書長趙克達、總統府副秘書長熊光華、蕭旭岑及行政院副秘書長宋餘俠，擔任交接小組成員；而蔡英文方面，則由民進黨秘書長吳釗燮、前秘書長林錫耀、蔡英文政策辦公室執行長張景森、前民進黨民意調查中心主任陳俊麟、民進黨副秘書長劉建忻及民進黨政策委員會首席副執行長施克和等代表出席。

至於2024年，本次選舉是史上首度打破8年執政的魔咒，因此在交接小組成員的組成上，也首度出現「左手交棒給右手」的現象。根據總統府釋出的名單，本次卸任總統交接小組為總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺、副秘書長張惇涵、國家安全會議副秘書長徐斯儉、第一局局長郭宏榮；接任總統交接小組為副總統當選人蕭美琴、競選辦公室國政顧問團召集人鄭麗君、總幹事潘孟安、副總統辦公室主任陳羿伶、民進黨代理秘書長楊懿珊。

值得注意的是，這是首次交接小組成員的層級拉高到「副總統當選人」，黨內人士評估，這或許也顯示，蕭美琴會是有實質影響力的副總統。另外，對照2016年的交接小組，原本林全也列入小組成員，後來雖然退出，但後來也成為蔡政府首任行政院長；近來多次被點名可能出任賴清德首位閣揆的鄭麗君，同樣列入交接小組名單，格外引外界想像。