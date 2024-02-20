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社會 社會焦點 保障人權

一年一度「北投迎媽祖」遶境湧千名信眾　警：打架滋事必嚴辦

▲▼ 北投遶境 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投慈后宮今（20日）上午10時至22時，將舉辦一年一度的「113年北投媽遶境祈福活動」，預計湧入上千名信眾及百餘台車參與。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投慈后宮於今（20日）上午10時起至22時，將舉辦一年一度的「北投媽遶境祈福活動」預計將有超過2000名信眾、百餘台車輛參與年度盛會。對此，北投警分局表示，將針對路段、周邊道路實施彈性交通管制，籲駕駛人配合，最後也呼籲參與民眾保持理性，遵守主辦單位及警方引導，如有打架滋事，必依法嚴辦。

參與遶境隊伍將從上午10時起於北投路、三合街2段依序集結整隊，預計11時由慈后宮出發，沿清江路→右轉大興街→左轉磺港路→右轉光明路→右轉公館路→右轉承德路7段→右轉中央南路2段→左轉北投路1段→右轉大興街→左轉中央南路1段→右轉光明路→中和街→左轉大同街→中正街→右轉中央南路1段→慈后宮牌樓入廟安座(預計晚間10時結束)。

▲▼ 北投遶境 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局表示，本次遶境活動管制措施將隨時提供警察廣播電臺插播即時路況，並視現場活動及交通狀況，針對以上路段及周邊道路實施彈性交通管制，籲請駕駛人配合現場員警及義警指揮，或提前規劃改道路線；另行人通行路口請利用行人穿越道，且駕駛車輛行經路口時，如遇行人穿越道有行人通行，應暫先停讓行人優先通行，以維護交通安全與秩序。遶境活動人潮壅擠，請參與民眾保持理性，遵守主辦單位及警方引導，如有打架滋事，必依法嚴辦。

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