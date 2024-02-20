許銘春否認「引進10萬印度移工」　政策仍以本勞優先

▲勞動部長許銘春。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣及印度上周簽署移工合作備忘錄（MOU），盼能引進印度移工填補產業缺工人力，但引發民間對衝擊本勞權益的憂慮。對此，勞動部長許銘春今（20日）受訪指出，「絕對沒有要引進10萬名移工這件事情」，移工政策並沒有因為新增來源國而改變，目前政策仍是以本國人就業為優先。

許銘春今天上午前往立法院會備詢前受訪，指台灣與印度的MOU簽署後，還需經過行政院核備、立法院查照等程序。她強調，「絕對沒有要引進10萬名移工這件事情」，因為MOU只是框架性的條文，後續還要進行工作層級的會議，討論引進印度籍勞工的人數、開放的業別、移工來源的地區、語言條件等實質面向。

許銘春表示，主要還是要看台灣雇主端的需求，然後再跟印度磋商，基本上，因為這是台灣與印度第一次合作，雙方都還要適應，所以若雙方談定，一開始人數部分應該也會是小額的試辦。

媒體追問，未來若開放是否適用於長照、建築等產業？許銘春說，其實印度的移工在製造業、營造業、農業、看護、社福等領域都有其專長，現在全世界有約1800萬人，分布在各大洲各國。

至於是否影響國人就業，許銘春指出，引進印度移工是新增一個來源國，讓雇主多一個選擇，移工政策並沒有因為新增來源國而改變，目前政策仍是以本國人就業為優先，移工將維持補充性的原則，有關於開放業別、雇主資格亦未因此改變，這部分請國人放心。

許銘春說，對於社會對印度移工的了解與適應，勞動部會安排雙語人員提供入境、接機等服務，並協助國人增加對印度移工的了解。