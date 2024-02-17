九族櫻花已滿開　二月底前搭纜車空中賞櫻衝一波

▲九族文化村的5,000株櫻花盛開，櫻花祭典達到高潮。日本櫻花女王旋風訪問九族櫻花祭，今明（2/17、18）兩天台日櫻花交流式，每天太鼓迎春、YOSAKOI舞蹈，櫻花鄉情民歌，夜舞祭燃燒春日熱情！（圖／九族文化村提供）

生活中心／綜合報導

九族文化村被日本櫻花協會認證為全台唯一的賞櫻名所，與日本的友好關係已屆滿20週年、邁入第三個十年。為了紀念這難得的日台友誼時刻，今年特別推出「櫻花女王號纜車」，日本「第30代櫻花女王」也在今（2/17）親自來台為車廂命名與體驗，見證九族文化村與日本櫻花協會「日九生情」的可貴情誼。此外，九族也推出了季節限定商品「櫻花女王號纜車存錢筒」，不僅印製有櫻花女王的專屬圖樣，更附上櫻花貼紙，讓消費者可以自行黏貼、妝點，成為獨一無二的珍藏品，只在櫻花祭期間限額生產販售，非常具有珍藏價值。

九族文化村今年呈獻多項令人期待的櫻花體驗活動，包括在粉紅隧道下品茗的「櫻花茶會」，結合視覺、味覺和嗅覺的「櫻花饗宴」，以及匯集夢幻小農商品的「櫻花市集」。這是一趟不用出國就能完整沉浸在櫻花國度中的奇妙之旅。2月28日和3月1日與魚池鄉公所攜手推出的「詩人與咖啡的對話」、「櫻花茶會」，邀請遊客在櫻花的粉嫩光景中品嚐當地的精品紅茶、咖啡，活動極富雅緻情趣，千萬別錯過。

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另外，2月24日九族文化村攜手埔里在地滿滿私廚，打造結合視覺、嗅覺和味覺的「櫻花饗宴」櫻花餐桌，賓客將換上漢服，在櫻花隧道下品味當地時令滋味。而3月1日至3月3日的「魚池三寶加壹咖小農市集」更是邀請當地特色小農，展售限量商品，將從美食、品茗到伴手禮都注入濃濃的櫻花浪漫氣息。這個春季，準備好一同感受櫻花的獨特魅力了嗎？