東京迪士尼每年湧3千萬人！　浦安市擬對外地旅客收「住宿稅」

▲東京迪士尼樂園每年吸引3000萬人次到訪，浦安市擬酌收住宿稅。（圖／記者蔡玟君攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

受到全球觀光客喜愛的日本東京迪士尼樂園座落於千葉縣浦安市，從新冠疫情以前每年便會吸引3000萬人次造訪。然而，如此龐大的人潮卻讓當地政府在預算上吃不消，因為無論是基礎建設的興建與維護、醫療等方面都得耗費心力，因此浦安市研擬向外地入住的旅客，收每晚100日圓（約新台幣20.5元）的住宿稅。

根據日媒NHK、TBS，千葉縣浦安市海內外的觀光客人次逐漸恢復至新冠疫情以前的水準，不過因迪士尼樂園的設立而吸引每年3000萬人次觀光客數量，卻讓僅擁有17萬人口的浦安市役所吃不消，眾多觀光客往返的JR舞濱車站附近的人行步道，更是屢次出現老舊、破損等現象。

也因此，重新整備觀光資源、維護基礎建設，並建立一套完善的急救醫療體制，成為浦安市的重要課題。為了確保財政方面無虞，浦安市研擬從外地來的旅客徵收「住宿稅」（宿泊稅），若飯店一晚費用介於1萬至1萬5千日圓之間，則參照東京都的標準，徵收100日圓的住宿稅，不過目前尚未定案。

報導指出，浦安市研擬從2025年度以後開始酌收住宿稅，從明年起開設檢討會，討論徵收稅額等實際項目。