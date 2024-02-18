　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京迪士尼每年湧3千萬人！　浦安市擬對外地旅客收「住宿稅」

▲▼東京迪士尼樂園灰姑娘城堡,仙杜瑞拉城堡，東京迪士尼度假區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京迪士尼樂園每年吸引3000萬人次到訪，浦安市擬酌收住宿稅。（圖／記者蔡玟君攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

受到全球觀光客喜愛的日本東京迪士尼樂園座落於千葉縣浦安市，從新冠疫情以前每年便會吸引3000萬人次造訪。然而，如此龐大的人潮卻讓當地政府在預算上吃不消，因為無論是基礎建設的興建與維護、醫療等方面都得耗費心力，因此浦安市研擬向外地入住的旅客，收每晚100日圓（約新台幣20.5元）的住宿稅。

根據日媒NHK、TBS，千葉縣浦安市海內外的觀光客人次逐漸恢復至新冠疫情以前的水準，不過因迪士尼樂園的設立而吸引每年3000萬人次觀光客數量，卻讓僅擁有17萬人口的浦安市役所吃不消，眾多觀光客往返的JR舞濱車站附近的人行步道，更是屢次出現老舊、破損等現象。

也因此，重新整備觀光資源、維護基礎建設，並建立一套完善的急救醫療體制，成為浦安市的重要課題。為了確保財政方面無虞，浦安市研擬從外地來的旅客徵收「住宿稅」（宿泊稅），若飯店一晚費用介於1萬至1萬5千日圓之間，則參照東京都的標準，徵收100日圓的住宿稅，不過目前尚未定案。

報導指出，浦安市研擬從2025年度以後開始酌收住宿稅，從明年起開設檢討會，討論徵收稅額等實際項目。

ET快訊
男嚴重敗血症　過年吃2海鮮成關鍵
怨妻「永遠只有3種姿勢」　國安局中校擬定「作戰計畫」
雪碧開戰Toyz來真的！　曬提告證據
陳美鳳近照撞臉王心凌
東京迪士尼遊客太多！浦安市擬收「住宿稅」
他喊話「00878改成月配息」！存股族笑了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京迪士尼每年湧3千萬人！　浦安市擬對外地旅客收「住宿稅」

美軍開車撞死2日人　返美「只關1個月」獲釋！日本民眾群情激憤

納瓦尼之死惹疑　俄情報官員「2天前曾現身監獄」！一度切斷監視器

瞞著媽媽網路賣色！雙胞胎姊妹海撈1.2億　親戚變客戶

日本「裸祭」打破1250年歷史　首度開放約100名女性穿衣參加

日本「出租男友」人氣夯！陪約會現賺4600元　巨乳網紅嗨喊：好香

24歲女模大方公開「整形前後對比」！　自爆：下巴都是假的

22歲男全裸泡浴缸「媽媽幫洗殘廢澡」　女友一看嚇壞

YouTube前執行長19歲兒子「陳屍大學宿舍」！　疑藥物過量亡

逾期近1世紀！她替姨婆歸還《怦然心動》 巨額罰款圖書館不收了

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

小S狂逼問柯震東「有可％％的朋友？」　他認不再愛姐姐：不能再越級打怪XD

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

Toyz預言晚安小雞「恐怕回不了台灣」　直言「探險直播都是假」又偷臭超派

李泳知嗆羅PD「帶新寶貝出國」XD　被敲碗《地娛室3》：不是我們的問題！

台裔美國人脫口秀問陸女　「那麼愛祖國怎麼會在這？」

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

工程師欠高利貸遭3惡煞攔車　噴辣椒水進引擎室、捶車討債

東京迪士尼每年湧3千萬人！　浦安市擬對外地旅客收「住宿稅」

美軍開車撞死2日人　返美「只關1個月」獲釋！日本民眾群情激憤

納瓦尼之死惹疑　俄情報官員「2天前曾現身監獄」！一度切斷監視器

瞞著媽媽網路賣色！雙胞胎姊妹海撈1.2億　親戚變客戶

日本「裸祭」打破1250年歷史　首度開放約100名女性穿衣參加

日本「出租男友」人氣夯！陪約會現賺4600元　巨乳網紅嗨喊：好香

24歲女模大方公開「整形前後對比」！　自爆：下巴都是假的

22歲男全裸泡浴缸「媽媽幫洗殘廢澡」　女友一看嚇壞

YouTube前執行長19歲兒子「陳屍大學宿舍」！　疑藥物過量亡

逾期近1世紀！她替姨婆歸還《怦然心動》 巨額罰款圖書館不收了

「雨水」到4生肖財運最旺！屬龍名利雙收、第一名很多機會找上門

雪碧開戰Toyz來真的！　挨酸「作秀」曬提告證據：終於出來了

年初二才能正常走路　李愷諺帶傷想替國王拚勝

孫德榮術後3天提尿袋挺子弟兵！無奈小甜甜合照小豬被追問「這件事很無聊」

男低血壓「感覺累」！醫驗：嚴重敗血症　過年吃2海鮮恐成關鍵

陳美鳳20年前「香奈兒穿搭」超時髦！　近照短髮撞臉王心凌

東京迪士尼每年湧3千萬人！　浦安市擬對外地旅客收「住宿稅」

撿3虎斑幼貓送去給奶奶養　半年後「壯成煤氣罐」身上花紋消失

直擊／二代團才敢這樣！崔敏煥離婚2個月　李洪基毒舌虧：歡迎恢單

好恐怖！歐告發抖「躲棉被」眼神呆滯　因為家裡翻出「綠色怪物」

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

國際熱門新聞

「X疾病」必將爆發　譚德塞：我2018就警告過

納瓦尼身亡！母趕往監獄要求歸還遺體

YouTube前執行長19歲兒子　陳屍大學宿舍

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理洪森首發聲

晚安小雞丟光台灣的臉！柬埔寨高層震怒了

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

女屍放靈車2年！　前殯儀館老闆屋藏30人骨灰

日本裸祭將登場　首度開放女性穿衣參加

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

台旅客踩流冰拍美照　北海道海保驚：落水15分必死

日本入境只要1分鐘！羽田、關西率先實施

普丁歡慶攻下烏東要城　澤倫斯基再求軍援

日男京都賞景突遭同事「推落15m山谷」　畫面曝

男網紅擁3辣妻！　訂製大床「4P激戰」

更多熱門

相關新聞

駐日美軍撞死2日人「只關1個月」引日本眾怒

駐日美軍撞死2日人「只關1個月」引日本眾怒

駐日美軍里奇•阿爾科尼斯（Ridge Alkonis）於2021年5月29日在富士山開車撞死2名日本公民，被判處3年有期徒刑，原先在日本服刑，直到2023年12月被轉移回美國關押，但返美服刑僅1個月就獲得假釋出獄，他開心與妻小團聚的照片曝光後日本公眾深感憤怒，甚至引發兩國緊張。

日本裸祭將登場　首度開放女性穿衣參加

日本裸祭將登場　首度開放女性穿衣參加

日本「出租男友」人氣夯　巨乳網紅嗨喊好香

日本「出租男友」人氣夯　巨乳網紅嗨喊好香

5m長「斷頭鯨屍」驚現北海道海邊！

5m長「斷頭鯨屍」驚現北海道海邊！

男嫌退換貨1300次　日亞馬遜損失6300萬日圓商品

男嫌退換貨1300次　日亞馬遜損失6300萬日圓商品

關鍵字：

日韓要聞日本東京迪士尼住宿稅宿泊稅浦安市

讀者迴響

熱門新聞

獨／近40隻貓燒死！飼主當街向鄰居下跪道歉

《我和我的冠軍女兒》印度19歲童星震驚離世！

驚悚畫面曝！　轎車違規左轉遭重機撞翻肚

獨／40貓咪葬身中途之家！愛媽撫屍淚崩

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

林千又：終於有人還我清白了！痛指毀謗男「罪魁禍首」

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

初九「天公生」來了！民俗專家建議6種人要去拜

動物工讀生睡一片！波比腿開走光

即／含致癌「蘇丹紅」！25kg流入高雄加工販售

即／猛撞違規左轉轎車！　28歲重機騎士宣告不治

今起飆30℃！下波是「討厭的濕冷」　冷氣團時間曝

小夫妻衝撞瑞典坦克2死　疑逆光釀禍

最後一次愛愛是2年前！30歲女染2性病嚇傻

更多

最夯影音

更多
二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶
貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

小S狂逼問柯震東「有可％％的朋友？」　他認不再愛姐姐：不能再越級打怪XD

小S狂逼問柯震東「有可％％的朋友？」　他認不再愛姐姐：不能再越級打怪XD

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面