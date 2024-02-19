　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海虎艦人員落海調查出爐！艦長免罰　海軍：機械、環境複合因素

▲▼蔡英文去年3月登上海虎潛艦頂，主持潛艦國造簽約儀式。（圖／記者季相儒攝）

▲海虎潛艦。（圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

針對「海虎軍艦人員落海調查結果」一案，海軍司令部19日表示，經專案調查小組分就機械、環境及人為因素等項實施行政調查，綜合判定為「機械及環境複合式因素」所致。至於海虎艦長懲處部分，本次人員落海及裝備故障，難以有故意或過失之責，依「行政罰法」及「陸海空軍懲罰法」規定，違失行為非出於故意或過失者不罰，故未予懲罰。

海軍表示，海虎軍艦人員落海案，經專案調查小組分就機械、環境及人為因素等項實施行政調查，綜合判定為「機械及環境複合式因素」所致。

首先，機械因素部分，海軍表示，海虎軍艦任務執行前，已依規定完成戰備及航前檢查。惟航行期間「後救難浮標蓋板」不預期脫落，致檢派官兵至上甲板執行處置。

環境因素方面，海軍指出，人員至上甲板前，已確認海象狀況符合作業標準。作業期間艦艇遭非預期湧浪瞬間抬升，並拍擊作業人員導致落海。

在人為因素部分，海軍表示，全案依「海軍艦隊艦艇操縱手冊」、「潛艦值更官手冊」、「艦隊海上人員落水處置行動準據」及「修護通令」執行狀況應處，並按規定回報上級單位。面對機械、環境等複合式非預期狀況，艦長當下處置決心符合規範，排除人為因素。

海軍指出，海虎艦長對於本次人員落海及裝備故障，難以有故意或過失之責。依「行政罰法」及「陸海空軍懲罰法」規定，違失行為非出於故意或過失者不罰，故未予懲罰。

海軍強調，海軍依調查結果通盤檢視，提高救難浮標裝備保養、海上回收等作業標準，強化應變及處置能力，並納入狀況演練；另採購具備長時間定位能力之人員落海警示器，以及較高標準D型安全扣環，以強化作業安全。

最後，海軍指出，基於「情同手足」的袍澤情誼，海軍持續配合周邊海域戰演訓任務機、艦及地面部隊、海巡署等友軍單位，對失蹤人員兼施搜尋，不影響戰備任務遂行。

ET快訊
Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉笑：Appl
晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫
快訊／超噁「老鼠乾屍」豆乾追源頭！稽查結果曝
快訊／聯合再生能源董事劉康信辭世
快訊／蔡英文啟動交棒賴清德　交接小組成員出爐！
賺錢都被通膨吃掉！　2023實質薪資出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新系要對唐鳳動手？　郭國文駁派系因素：因失望而有批判

「2＋2」交流將延續！　自民黨參議員今訪民進黨　

國民黨團拋32項優先議案曝光！　不在籍投票、NCC人事案皆入列

快訊／蔡英文啟動交棒賴清德　交接小組成員出爐！今首次會議

「狼」不比「羊」有人氣？　凌濤籲白營：對待夥伴要溫暖有人性

海虎艦人員落海調查出爐！艦長免罰　海軍：機械、環境複合因素

白拒簽致朝野協商破局　傅崐萁轟：立法院不是武道場也非秀場

辣椒粉源頭在新北要侯友宜到立院？　北市府回擊：擴大錯誤的連鎖

民眾黨「美女發言人」辭職落淚　黃光芹諷：搞得好像受盡委屈？

林思銘爆民眾黨要求禮讓1席召委　黃國昌嗆「把話說清楚」：誰跟誰要？

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

民宅火警！近40隻貓被燒死 愛爸下跪崩潰吼鄰：看什麼看

驚悚畫面曝！轎車違規左轉遭重機「猛撞翻肚」　騎士噴摔一度命危

幫顧貓10天「牠睡姿變軟爛」　保母笑噴：已忘了原本的家

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

美女肉舖老闆手工切絲豬肉　網見刀法絲滑：不輸機器！

新系要對唐鳳動手？　郭國文駁派系因素：因失望而有批判

「2＋2」交流將延續！　自民黨參議員今訪民進黨　

國民黨團拋32項優先議案曝光！　不在籍投票、NCC人事案皆入列

快訊／蔡英文啟動交棒賴清德　交接小組成員出爐！今首次會議

「狼」不比「羊」有人氣？　凌濤籲白營：對待夥伴要溫暖有人性

海虎艦人員落海調查出爐！艦長免罰　海軍：機械、環境複合因素

白拒簽致朝野協商破局　傅崐萁轟：立法院不是武道場也非秀場

辣椒粉源頭在新北要侯友宜到立院？　北市府回擊：擴大錯誤的連鎖

民眾黨「美女發言人」辭職落淚　黃光芹諷：搞得好像受盡委屈？

林思銘爆民眾黨要求禮讓1席召委　黃國昌嗆「把話說清楚」：誰跟誰要？

陪家人倒垃圾！牛頭㹴「興奮轉圈圈」滿場跑　快樂笑臉讓人融化

蜜大腿妹子「超愛坐推車拍照」　一票人爆反感：自以為可愛

華新麗華晚間發布重訊　業界估與國際投資案有關

新系要對唐鳳動手？　郭國文駁派系因素：因失望而有批判

新竹科學城進軍木蘭女足　網羅6位越南女將創國內先例

曹佑寧「女友跑掉」檳榔攤借電話　被辣妹笑：別再騙自己了

「2＋2」交流將延續！　自民黨參議員今訪民進黨　

首屆鴻海台巡賽吳佳晏不給自己壓力　對手誇她「安定感很高」

專買麵店？國建10.45億收「徐家莊手打麵」改建住宅　在地不捨

市區凶宅機能好！他心動「滿租投報率10%」　掀兩派熱議

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

政治熱門新聞

快訊／立院開議前夕！傳民眾黨「美女戰將」減一

快訊／楊寶楨辭職「情緒激動落淚」：掙扎非常久⋯

快訊／韓國瑜首度協商失敗！時間喬不攏　黃國昌拒簽結論

藍綠白朝野協商激辯！韓國瑜「椅子突掉下去」　稱因聽得太激動

柯建銘隔空籲黃國昌　「不要做戲，太矯情了」

楊寶楨辭2職務　陳智菡否認內鬥

基隆NET爭議燒　謝國樑現身立院點名林右昌：講清楚所有權誰的

呂秀蓮：民眾黨8席荒腔走板　恐泡沫化

民眾黨「美女發言人」辭職落淚　黃光芹諷：搞得好像受盡委屈？

要求禮讓1召委？黃國昌要林思銘說清楚

韓國瑜自稱「新同學」！　2次向立院職員說重話：不教而殺謂之虐

「唐鳳不適任已是事實」　周玉蔻評：消極、無能、被動且領導力薄弱

王婉諭最高票當選決策委員　「要讓社會再次看見時代力量的價值」

曝民眾黨要求禮讓1席召委！　國民黨團表態：我們要有自己的召委

更多熱門

相關新聞

影／海軍「劍龍級潛艦」下潛畫面曝　雄二、雄三射擊秀火力肌肉

影／海軍「劍龍級潛艦」下潛畫面曝　雄二、雄三射擊秀火力肌肉

在農曆春節過後，中共對台灣的軍事侵擾一直都沒有停歇。根據國防部近日公布的共軍動態，16日偵獲共機7架次、共艦5艘次；在18日同樣也偵獲共機7架次、共艦5艘次，更也偵獲空飄氣球2枚。我軍則運用任務機艦應處，海軍日前也釋出一支題為「破浪者」的影片，除了曝光劍龍級潛艦下潛畫面，也釋出各式對空飛彈如雄二、雄三反艦飛彈射擊畫面。

金正恩赴造船廠　強化海軍實力加強戰備

金正恩赴造船廠　強化海軍實力加強戰備

海軍秀「聯合火力打擊」實力　M109特戰突擊艇戒護布雷

海軍秀「聯合火力打擊」實力　M109特戰突擊艇戒護布雷

大陸軍事外交盛事竟無人聞問

大陸軍事外交盛事竟無人聞問

罵同袍像保險套「用完就丟」海軍士兵無罪

罵同袍像保險套「用完就丟」海軍士兵無罪

關鍵字：

海虎軍艦人員落海調查結果海軍機械環境

讀者迴響

熱門新聞

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

10歲童初三遭沖天炮插頭！後腦杓炸開慘死

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

百億富商暈船！　小三嫩模看中大安區「7000萬豪宅」

特斯拉「全新入門掀背車」現身了

女生何時最想愛愛？許藍方羞吐「3時間點」別錯過

25歲AV女優遭追稅8000萬「存款全沒了」深田詠美發聲

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次

快訊／網紅肥大叔員旅1命危7傷！控對方酒駕　警初判結果出爐

肥大叔包車員旅遇劫！貨車駕駛無呼吸心跳

快訊／晚安小雞母親重病送醫！　柬埔寨不放人：無法寬恕

史上最亂頒獎典禮！粉絲打架「搖滾區還有屎」

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

薔薔花7萬找人陪睡「突被摸胸」！

更多

最夯影音

更多
40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子

40貓葬身中途之家...愛媽撫屍淚崩　愛爸當街飆親友：我會恨妳一輩子
重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

重機猛撞違規左轉轎車　騎士一度救回「仍不治」

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

網紅「肥大叔」包車員旅遇劫　2車相撞！貨車翻覆駕駛搶救中

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

FTISLAND李洪基嗨到撞倒麥架　耍帥險跌...李在真衝來打人XD

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

火雞肉飯店打架！4男1女送辦　警怒：把中華民國法律當什麼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面