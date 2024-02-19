海虎艦人員落海調查出爐！艦長免罰　海軍：機械、環境複合因素

▲海虎潛艦。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

針對「海虎軍艦人員落海調查結果」一案，海軍司令部19日表示，經專案調查小組分就機械、環境及人為因素等項實施行政調查，綜合判定為「機械及環境複合式因素」所致。至於海虎艦長懲處部分，本次人員落海及裝備故障，難以有故意或過失之責，依「行政罰法」及「陸海空軍懲罰法」規定，違失行為非出於故意或過失者不罰，故未予懲罰。

海軍表示，海虎軍艦人員落海案，經專案調查小組分就機械、環境及人為因素等項實施行政調查，綜合判定為「機械及環境複合式因素」所致。

首先，機械因素部分，海軍表示，海虎軍艦任務執行前，已依規定完成戰備及航前檢查。惟航行期間「後救難浮標蓋板」不預期脫落，致檢派官兵至上甲板執行處置。

環境因素方面，海軍指出，人員至上甲板前，已確認海象狀況符合作業標準。作業期間艦艇遭非預期湧浪瞬間抬升，並拍擊作業人員導致落海。

在人為因素部分，海軍表示，全案依「海軍艦隊艦艇操縱手冊」、「潛艦值更官手冊」、「艦隊海上人員落水處置行動準據」及「修護通令」執行狀況應處，並按規定回報上級單位。面對機械、環境等複合式非預期狀況，艦長當下處置決心符合規範，排除人為因素。

海軍指出，海虎艦長對於本次人員落海及裝備故障，難以有故意或過失之責。依「行政罰法」及「陸海空軍懲罰法」規定，違失行為非出於故意或過失者不罰，故未予懲罰。

海軍強調，海軍依調查結果通盤檢視，提高救難浮標裝備保養、海上回收等作業標準，強化應變及處置能力，並納入狀況演練；另採購具備長時間定位能力之人員落海警示器，以及較高標準D型安全扣環，以強化作業安全。

最後，海軍指出，基於「情同手足」的袍澤情誼，海軍持續配合周邊海域戰演訓任務機、艦及地面部隊、海巡署等友軍單位，對失蹤人員兼施搜尋，不影響戰備任務遂行。