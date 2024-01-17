海軍士兵罵同袍像保險套「用完就丟」挨告　法官一理由判他無罪

▲海軍左營基地一名現役軍人辱罵同袍像保險套「用完就丟」挨告。（圖／資料照）

記者吳佩蓁／高雄報導

海軍左營基地砲一中隊蔡姓士兵，前年12月30日與另名同袍阿志（化名）因公務分派意見分歧，竟出口辱罵對方就像保險套「用完就丟」，事後阿志對蔡男提告求償，不過橋頭地院審理後，認為蔡男並非是無端謾罵、嘲弄阿志，判決無罪，全案還可上訴。

判決指出，前年12月30上午8時，阿志因當天下午就要調離該單位，因此向蔡男表示想要利用時間去打包行李，但負責分配任務的蔡男不同意，希望他先去執行保養任務，更在單位營舍一樓門口之安全士官桌旁，對阿志說：「對啊，就像保險套一樣，用完就丟」，讓阿志認為自己名譽受損，對蔡男提告公然侮辱。

蔡男辯稱，他與阿志當了7、8年同事，平常感情不錯，講話都會開玩笑，當時只是在開玩笑，並沒有要侮辱阿志的犯意。證人鄭姓軍人則作證，表示蔡男和阿志平常是好同事兼好兄弟，經常會聚在一起聊天互開玩笑，但蔡男辱罵阿志當下，他有感受到阿志情緒低落。

橋頭地院審理後，認為依據蔡男與阿志當時的對話情境、地點及2人之公務或私交關係為整體觀察，認為蔡男出言「對啊，就像保險套一樣，用完就丟」，應是與阿志對於職務上分派之意見分歧為較失當之表述，主觀上尚難認有公然侮辱之意，且保險套一詞應屬客觀物品之名詞，以一般社會之通念觀察，客觀上難認定蔡男是針對阿志之人格或社會評價加以惡意羞辱貶抑，因此判決蔡男無罪，全案仍可上訴。