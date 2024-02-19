蔣萬安反問陳其邁是否要為辣椒粉到立院？　許淑華：非常不可取

▲許淑華 。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台糖瘦肉精案引來綠營人士點名台中市長盧秀燕應到立院備詢，讓台北市長蔣萬安不滿表示，國內爆出辣椒粉驗出致癌物「蘇丹紅」，那高雄市長陳其邁是不是也要去？不過，民進黨台北市議員許淑華說，該辣椒粉的原料源頭在新北市，批評蔣萬安這一連串的政治操作非常不可取。

許淑華說，身為政治人物，應將公眾利益放在第一位，用嚴謹的態度面對食安問題，而不是透過政治操作來獲取個人及政黨的利益。否則對致力於食安防護的公務同仁和廣大消費者們，都相當不公平。

許淑華呼籲蔣萬安，解決食安問題，國人需要的是政府明確的資訊，以及採取有效的防護作為，而非空洞的指責與謾罵，甚至是惡意的政治操弄，唯有如此，才能落實食品安全，並提升國人對於政府的信心。

民進黨高雄市議員林智鴻稍早出示衛生局相關公文，表示蔣萬安所說的「蘇丹紅成分辣椒粉」一事，源頭是新北市廠商輸入，高雄市衛生局在接獲新北市衛生局通知後，第一時間啟動就清查流向並對外公佈，下架回收相關產品 。

對此，台北市政府副發言人李政軒表示，蔣萬安的回應是要點出由立法委員質詢地方首長不符合憲法相關的體制，才以辣椒粉為比喻，林智鴻說得很好，同理可證，依議員邏輯，台糖瘦肉精事件，源頭來自台糖，要檢討的對象不是台中市更不是台北市，應該請台糖為了瘦肉精案到立院備詢，請議員不要無端護航，反而誤傷自己人。



另外，李政軒說，林議員若覺得不該由立院質詢高雄陳其邁市長，應是同意蔣市長的主張，怎會又擴大錯誤的連鎖而要求新北侯友宜市長？蔣市長今早也有比喻，是否請王世堅委員回到北市議會質詢行政院長，同樣邏輯下，難道林議員也支持王世堅委員回到臺北市議會？