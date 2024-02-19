高雄「真帝王行人」故意卡馬路！連公車也擋　公共危險罪送辦

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區熱河一街與自由一路口，一名男子被直擊站在路中不動，除了一度阻擋到公車前進，甚至還手插口袋，無視車流橫行馬路，行徑被諷為「真帝王路人」，影響往來行車安全。警方獲報後調閱監視器，後續循線通知男子到案，並依公共危險及強制罪函送偵辦。

▲高雄「真帝王路人」橫行馬路，最後被送辦。（圖／翻攝社會事新聞影音）

三民一分局18日15時50分許獲報，一名男子蓄意在馬路中阻擋行進間的車輛，從網友拍下的畫面可見，這名男子無視當時綠燈往來的車輛眾多，手插口袋慢慢橫行馬路。十全所警網立即趕赴現場，但員警到達時並未發現該名男子。

▲吳姓男子一度還人肉擋公車。（圖／記者賴文萱翻攝）

經調閱檢視監視器影片，該男子疑有蓄意於路中阻擋行進間之車輛，涉觸犯刑法第185條第1項「…於陸路…，以他法致生往來之危險」之妨害公眾往來安全及刑法第304條強制罪等罪嫌，分局已循線通知26歲吳姓男子到案說明，釐清案情後依公共危險及強制罪函送偵辦。

▲警方循線通知吳男到案，後續將依法送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

另吳男不遵守號誌、阻擋車輛一節，亦違反「道路交通管理處罰條例」第78條第1項第1款「不依標誌、標線、號誌之指示…」，及第4款「於交通頻繁之道路，任意….或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」規定，各款可處新台幣500元罰鍰，也一併予以告發，以維護交通安全。