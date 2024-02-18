日本「出租男友」人氣夯！陪約會現賺4600元　巨乳網紅嗨喊：好香

▲南韓女網紅在出租男友App上，挑選最受歡迎的男性。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

日本自從1990年代經濟泡沫化以後，社會更加趨向發展個人主義，經濟上的窘迫與不安定導致年輕男女更難以嚮往和其他人發展戀愛關係。最近，日本陸續有業者推出「一日出租男友」服務，無論是異性或同性，皆能挑選喜愛的男性進行約會，包括一起吃飯、喝咖啡、在公園拍美照，只不過要價不斐。

根據韓媒《朝鮮日報》，日本從數年前發展出的「一日出租男友」服務，就連精通日語的南韓網紅都被吸引前往當地體驗，透過手機App可以事先挑選一日男友，包括得知對方長相、年齡、身高、血型、職業、興趣、出身地、受歡迎程度等，每小時約會費用介於10萬至20萬韓元（約新台幣2130至4600元）之間，可以付現或刷卡。

▲日本業者推出「出租男友」服務，在App上任君挑選喜愛的男性。（圖／翻攝自韓網）

推出出租男友服務的業者透露，每周約能成功搭檔100對以上的約會服務，「客戶年齡從20多歲至60多歲不等，無論是需要練習如何約會，或是對於煩惱該如何與男性和女性交往的人，都相當適合。」

至於是否能有肢體碰觸等親密接觸，則看各業者規定，大部分業者僅能接受牽手、擁抱，至於性行為等踰矩行為，已超過業者的規範。部分業者甚至規定，只要客戶提出牽手要求，則必須再加價約5萬韓元，而若是約會地點在游泳池、卡啦OK包廂等私密場所，則也需加價。

▲▼柳在日本和一日出租男友相見歡，兩人前往披薩餐廳約會。（圖／翻攝自YouTube）

擁有傲人豐胸的南韓美妝、時尚YouTuber「RYU'S PENNA」（柳京兒，以下簡稱柳），偶爾兼職擔任模特兒，精通日語的她經常往返日韓兩國，去年12月底更靠著在日本拍攝出租男友內容的影片而爆紅。

柳先是在App選擇人氣排行第一、相貌絕頂的男性作為出租男友，該名日本男性臉蛋俊美、身材高䠷清瘦，兩人相遇後先是在餐廳吃披薩，享受平常陷入熱戀男女的約會日常，接著前往公園拍美照，雖然2個小時便要價20萬韓元，但能夠擁有如此美好回憶的經驗，令她大喊值回票價。

柳表示，「老實說，我在和他見面之前就非常擔心，假設對方是牛郎般輕浮的男子的話該怎麼辦？不過（相遇後），其實對方非常害羞、且也表現得非常紳士。雖然我不見得會再次使用該服務，但我認為假設您害怕談戀愛時一味配合對方、但卻還是想嘗試約會的話，非常值得一試。」

▼南韓網紅前往日本拍攝租用一日男友的當地女性。

另一名南韓YouTuber郭峻彬（音譯），則是在日本成功採訪到使用出租男友服務的當地女性。該名女性僅僅是帶著一日男友逛書店，就得花上30萬韓元；不過該名女性卻認為相當值得，因為一日男友既能撫慰一個人獨處時的孤寂感、也能帶來安全感。

報導最後引述日本政府的調查結果，指出日本當地10名20至39歲的單身男女中，母胎單身（毫無戀愛經驗）者便占了4人，至於20至39歲的單身女性中也有24.1%沒有談過戀愛，顯示在步入經濟泡沫化後的日本，「出租男友」服務有其市場必要性。