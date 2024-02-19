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陳沂、Toyz合體直播「繼續嘴秋」　互賭下一個被超派打的是她

陳沂、Toyz合體直播。（圖／翻攝陳沂臉書）

▲陳沂與Toyz合體。（圖／翻攝陳沂臉書）

記者張靖榕／綜合報導

近日接連被暴打的網紅Toyz、陳沂，18日在「小劉會客室」合體開直播，輪流分享挨打後的心聲，雙方都揭露自己的恐懼與後遺症，但也聊到在挨揍後是否會改變自己的作風。Toyz坦言有想過要收斂，但陳沂直言會繼續嘴秋、做自己，她也對Toyz說收斂就不是在做自己了。

Toyz在直播中坦言，當下在餐廳外被網紅超派揮出第一拳時，一般人剛開始被打的情緒可能是害怕或憤怒，但他自陳「我覺得自己滿變態的」，因為心裡第一個念頭是覺得超哥「哈，你完蛋了」。他事後猜測，超哥當下會忍不住動手暴打他，可能是有在吃藥，不然不會那麼執著要在直播上動手，同時他其實也能夠理解超派懷恨已久，「但我覺得也是一個沒點智力的」。

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對此，陳沂認為超派情緒不穩「很容易就牙起來」，而且為了面子問題也不能夠直接向Toyz道歉，所以事後只能繼續中二地撂話「超派鐵拳」或是「如果重來一次我還是會揍他（Toyz）」，但這就是因為超派是被慣壞的富二代。

語音落下，陳沂突然表示講這些，是否下一個被超派打的就是她；Toyz則反問陳沂要不要在直播中賭看看誰會先被打，「我覺得大概率是妳」。

關於眾人厭惡又互相指控的「雙標」，Toyz問陳沂是否認為館長是雙標，陳沂直白了當指館長的特色就是雙標，「不雙標就不是館長，他之所以可愛的點就在於他雙標。」不過陳沂表示是因為館長坦承自己雙標，她才覺得ok，最討厭的是雙標卻不承認的人。

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