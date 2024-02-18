22歲男全裸泡浴缸「媽媽幫洗殘廢澡」　女友一看嚇壞

▲前男友的母親拿著沐浴刷幫前男友洗澡，讓女子相當吃驚。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外23歲女網友貝卡希內莉（Becca Cinelli）之前和一名媽寶男交往過，當兩人還是情侶關係時，她曾撞見他的母親正在幫22歲前男友洗殘廢澡，只見他全裸躺在浴缸裡泡在水中，任由母親刷洗他的身體，母子倆如此親密的行為，把她當場嚇壞，甚至對方媽媽還邀請她進來浴室加入他們。

鏡報報導，這發生在貝卡希內莉大一寒假的時候，當她走進前男友家時，發現前男友和他的媽媽在樓上浴室，但到了樓上之後，映入眼簾的那一幕令她相當吃驚，因為前男友的母親正拿著沐浴刷幫他洗澡。

她透露，當時前男友全身一絲不掛浸在水中，但水深也只有大概3英寸（約7.6公分），浴缸裡根本沒有所謂的肥皂泡泡遮掩，他只用一條小小的毛巾遮蓋重要部位，「我那個已經成年的男友就在浴缸裡，光著屁股，水深甚至沒有超過他的腿」。

貝卡希內莉形容，她那時超級震驚，對方母親還邀請她進來浴室坐在旁邊馬桶上，「我就走進去坐在馬桶上，和他們聊了整整30分鐘」。結果前男友的母親還說，每個月都會這樣幫兒子洗澡一次，清潔兒子平常無法洗到的地方。

貝卡希內莉和前男友交往約6個月後分手，但也認為這是她遇過最爛的一段感情，除了洗殘廢澡這件事，對方還劈腿跟其他4人亂搞。

她把這些經歷拍成影片上傳至TikTok後引發討論，許多網友也被這對母子倆的行為嚇到，「這絕對不可能是真的」、「太荒唐了」。