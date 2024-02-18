以色列準備大規模進攻拉法　G7外長聯合聲明警告

▲英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國的外交部長17日在德國慕尼黑會面。圖為G7外長在慕尼黑安全會議合影。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與哈瑪斯的停火協議談判卡關，在此之際，以軍毫不掩飾宣稱正在為進攻加薩南部城市拉法做準備。七大工業國集團（G7）外交部長17日在德國慕尼黑會面，透過聯合聲明表達嚴重關切，警告以色列在拉法展開大規模軍事行動可能造成的毀滅性後果。

綜合衛報、路透等報導，大約有150萬名巴勒斯坦人躲在加薩最南端、毗鄰埃及的邊境城市拉法（Rafah），儘管西方社會領袖多次發表單獨或雙邊聲明敦促以色列保持克制保護平民，但這是G7首度向以色列發出如此明確的聯合警告。

G7輪值主席國義大利發表聲明呼籲採取緊急行動，解決加薩災難性人道主義危機，特別是在拉法避難的150萬名平民，對於以色列在該地區展開進一步全面軍事行動可能對平民造成的毀滅性後果深表關切。

以色列針對加薩地區的軍事襲擊行動至今已造成超過2.8萬名巴勒斯坦人喪生。近日，以哈停火交換人質的談判在埃及開羅舉行，但談判結果尚未明朗；這場談判會談重點在於釋放多少名巴勒斯坦囚犯來換取釋放一名以色列人質。

只不過哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）17日表示，除非以色列完全停止侵略行動，否則巴勒斯坦抵抗運動不會接受任何條件。卡達總理穆罕默德透露，以哈停火協議談判看起來不太樂觀。