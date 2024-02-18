財神眷顧！彰化彩券行「一天刮出2大獎！」2移工接力抱走百萬

▲彰化縣線西鄉順幼便利商店經營的彩券行，一天開出2張百萬刮刮樂。（圖／翻攝自Facebook／賴清美，下同）

記者閔文昱／綜合報導

農曆新年期間，許多人都會買彩券試手氣，各地也陸續傳出中獎喜訊。其中，位於彰化縣線西鄉沿海路的彩券行，大年初三竟有2名越南籍移工接力刮出百萬大獎，讓縣議員賴清美也不禁直呼「真是好運又奇蹟！」

據了解，該間門市為沿海路順幼便利商店經營的彩券行，賴清美表示，這幾天聽說海線地區有人幸運刮中100萬元刮刮樂，且不只1人，經打聽得知，伸港鄉有一名本國婦人中獎，而線西鄉順幼便利商店則是在初三時，一天內就誕生2名百萬富翁，且都是越南籍移工。

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據悉，當天上午一名女性移工僅花了200元，就幸運刮中百萬大獎，傍晚時又有另一名男性移工花了2000元刮中百萬。對此，賴清美也直呼「真是好運又奇蹟，機率非常低！」同時也透露當她得知這個好消息後，馬上到該店家想要試試手氣買一張，但老闆卻說彩劵已銷售一空，讓她相當惋惜。

春節好運不只這一樁，在春節大紅包方面，高雄市梓官區「港七街彩券行」以及宜蘭縣宜蘭市「勁好運商號」日前都各開出2注，每注都是獨得百萬獎金；此外，台南市東區「宗毅彩券行」在今年春節加碼第二天（2/7）就開出一注百萬大紅包，10日晚間再度開出，同樣是單注中獎，獨得百萬獎金，可說是新年就被財神眷顧的超強運店家。