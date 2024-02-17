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「北港進香」登錄重要民俗！每年香客超過3千團　媽祖信仰永續傳承

▲▼「北港進香」登錄為重要民俗，同時認定「財團法人北港朝天宮」為保存者，讓媽祖信仰永續傳承。（圖／彰化埔鹽新水四聖宮到北港進香，文化部）

▲北港朝天宮每年進香團超過3千團，香客數百萬，「北港進香」如今正式登錄為國家級重要民俗！（圖／彰化埔鹽新水四聖宮到北港進香，文化部）

記者林育綾／綜合報導

「北港朝天宮」是媽祖信仰的進香勝地，每年到訪的進香團數量超過3000團以上，香客人數更高達數百萬！文化部今（17）日召開「第九屆民俗審議會」，出席委員全數同意「北港進香」登錄為重要民俗，成為全國第23個重要民俗；同時認定「財團法人北港朝天宮」為保存者，北港朝天宮也成為我國唯一傳承兩項重要民俗的保存者。

▲▼「北港進香」登錄為重要民俗，同時認定「財團法人北港朝天宮」為保存者，讓媽祖信仰永續傳承。（圖／文化部）

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▲「北港進香」登錄為重要民俗，同時認定「財團法人北港朝天宮」為保存者，讓媽祖信仰永續傳承。（圖／文化部）

今日文化部召開「第九屆民俗審議會」113（2024）年度第1次會議，針對「北港進香」是否登錄為重要民俗等事宜討論，獲得全數委員同意。其中審議委員林茂賢表示，北港進香反映台灣民間媽祖信仰的重要性，也呈現地方民眾的集體記憶與認同。審議委員戴寶村就重要民俗登錄基準，肯定「北港進香」在歷史與社會的變遷下仍具文化生命力，且是由民眾自主自發，延續進香的傳統文化模式。

▲▼「北港進香」登錄為重要民俗，同時認定「財團法人北港朝天宮」為保存者，讓媽祖信仰永續傳承。（圖／文化部）

▲北港進香的儀式豐富且獨特，圖為刈火儀式。（圖／文化部）
 
文化部指出，北港朝天宮是台灣媽祖信仰相當具指標性的進香勝地，根據朝天宮統計，每年到訪的進香團數量都超過3000團以上，香客人數更高達數百萬。「北港進香」於2017年8月18日經雲林縣政府公告，登錄為縣定民俗，已成為許多台灣媽祖信徒宗教生活的一部分，可視為台灣媽祖本土化的重要表徵。

而北港進香的儀式豐富且獨特，進香流程主要為恭請神尊進殿、結紅綾、團拜、刈火、回駕。北港朝天宮也表示，尊重各地宮廟各項進香習俗及儀式作法，包含刈火、交香、請水、招軍請火等皆有舉行。

▲▼「北港進香」登錄為重要民俗，同時認定「財團法人北港朝天宮」為保存者，讓媽祖信仰永續傳承。（圖／文化部）

▲▼每年到訪「北港朝天宮」的進香團數量都超過3000團以上，香客人數更高達數百萬。（圖／文化部）

▲▼「北港進香」登錄為重要民俗，同時認定「財團法人北港朝天宮」為保存者，讓媽祖信仰永續傳承。（圖／文化部）
 
如今「北港進香」登錄為我國重要民俗文化資產，成為全國第23個國家認證的重要民俗，後續將依《文化資產保存法》，辦理正式公告與授證，並與北港朝天宮共同擬定保存維護計畫，推展各項保存與傳承工作，讓台灣民俗無形文化資產永續流傳，彰顯台灣多元文化價值。

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