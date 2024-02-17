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社會 社會焦點 保障人權

最高檢廢止13外逃要犯護照　除央行前副總裁...還有這些殺人性侵犯

▲梁成金涉背信逃海外 。（圖／調查局網站）

▲最高檢公佈第二波逃亡海外註銷護照名單。▲梁成金涉背信逃海外 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署繼2 日公佈朱國榮等10名逃外通緝要犯後，今(17)日公佈第2波包括前中央銀行副總裁梁成金在內的13名外逃要犯名單，並要求檢察機關依法通知外交部廢止並註銷中華民國護照，不讓他們持我國護照逍遙海外。

▲梁成金涉背信逃海外 。（圖／調查局網站）

▲梁成金涉背信逃海外。（圖／調查局網站）

最高檢察署表示，檢察機關首波鎖定朱國榮等10名重刑外逃要犯，均完成廢止並註銷其護照；並依今年2月2日召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」研商會議，會議確認：判決確定外逃人犯，符合「刑」、「案」、「時」、「逃」4項通案審查標準時，各檢察機關即可依護照條例，視案情發函外交部領事事務局廢止並註銷人犯護照，讓外逃人犯無法繼續持有我國護照逍遙法外；如屬檢察官偵查中之個案，檢察官依職權自行裁量，是否發函通知廢止並註銷外逃通緝犯護照。

臺北、新北、士林、桃園、臺南、高雄等地檢署就第二波13名外逃要犯名單，依法通知廢止並註銷外逃要犯護照，名單如下：
（一）何存秀，貪污罪判處有期徒刑17年10月確定，擔任岡山鎮民代表會主席與鎮長配合，共同向包商收取工程回扣款，判決沒收犯罪所得新臺幣（下同）462萬808元，嚴重侵害國家法益，後出境至廈門。

（二）施宜璋，殺人罪判處有期徒刑16年4月確定，與共犯數人僅因細故糾紛，聚眾鬥毆共同殺害被害人1人，危害社會治安重大，後出境至澳門。

（三）李百洋，製造毒品罪判處有期徒刑15年8月確定，與共犯多人參與製造甲基安非他命，扣案麻黃鹼（甲基安非他命之先驅原料）逾100公斤，倘用於製造毒品甲基安非他命並流通販賣，將戕害國民身心健康甚鉅，並嚴重破壞社會秩序，後出境至東京。

（四）林育震，運輸毒品等罪判處有期徒刑15年4月確定，與共犯以搭乘高鐵方式運輸毒品，扣案第二級毒品甲基安非他命5,573.64公克、第一級毒品海洛因997.74公克，危害社會治安重大，後出境至成都。

（五）莊錦池，運輸毒品罪判處有期徒刑15年確定，與共犯自越南非法運輸第一級毒品海洛因磚12塊（合計淨重4,217.15公克）入境我國，莊錦池後出境至澳門。

（六）張家銘，違反證券交易法等罪判處有期徒刑12年10月確定，101年間上櫃公司「普格科技」以假交易方式灌水營收美化財報，被告收取報酬，介紹廠商客戶與普格公司進行虛偽循環交易，涉嫌掏空公司資產，並藉機拉抬股價，判決沒收犯罪所得3億6,166萬3,564元，危害社會經濟秩序重大，後出境至香港。

（七）倪忠安，結夥強盜罪判處有期徒刑12年確定，與同夥多次以強暴脅迫方法剝奪被害人行動自由，強迫被害人交付財物或簽立票據等，被害人共4人，危害社會治安重大，後出境至中國大陸。

（八）羅自宏，強盜強制性交罪判處有期徒刑11年6月確定，夜間侵入獨居女子之住處，性侵被害人後強盜其財物，嚴重危害被害人居家安全，使被害人身心受創，危害社會治安重大，後出境至緬甸。

（九）賴彥翰，殺人、組織犯罪等判處有期徒刑11年2月確定，被告為竹聯幫孝堂天母分會副會長，與該不法幫派會長、成員深夜在天母市區公然糾集少年幫眾，持利刃各式器械砍殺被害人1人45刀，對社會治安及人心安定影響至鉅，危害社會治安重大，後出境至香港。

（十）顏定豐，殺人罪判處有期徒刑10年6月確定，與共犯僅因細故持改造手槍殺害被害人1人，危害社會治安重大，後出境至香港。

（十一）陳長義，貪污罪判處有期徒刑10年6月確定，與高雄市立英明國中校長共同犯經辦公用工程收取回扣罪，判決沒收犯罪所得178萬7,440元，嚴重侵害國家法益，後出境至中國大陸。

（十二）蕭宸緯，詐欺罪判處有期徒刑10年6月確定，被告為以網路交友對不特定女子詐取金錢之詐騙集團機房負責人，被害人多達21人，不法利得計1,400餘萬元危害社會治安、經濟秩序重大，後出境至柬埔寨。

（十三）梁成金，背信等罪判處有期徒刑2年確定，通緝逾10年之交通銀行前董事長梁成金涉超貸，造成交通銀行8億餘元呆帳損失，危害社會經濟秩序重大，後出境至洛杉磯。

註:梁成金於民國87年梁成金於擔任交通銀行董事長期間,竟無視禾豐集團財務狀況欠佳,仍指示下屬由該行台北分行人員辦理徵信調查,2天內核貸並撥款禾豐集團新台幣7.3億元,造成交通銀行呆帳。臺北地方法院判處梁嫌有期徒刑2年,臺灣高等法院於民國99年4月8日駁回梁嫌上訴,全案定讞。

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