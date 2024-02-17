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最高檢註銷外逃要犯護照第二波　前央行副總裁梁成金在列

▲▼最高檢察署17日公布第二波「重刑外逃要犯」名單共13人。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢察署公布第二波「重刑外逃要犯」名單共13人，前央行副總裁梁成金（最下一排）也名列其中。（圖／最高檢察署提供）

記者吳銘峯／台北報導

前中央銀行副總裁梁成金，在擔任交通銀行董事長期間內犯下背信等案件，造成交通銀行8億餘元呆帳，遭判刑2年定讞後逃亡。最高檢察署17日公布第二波「重刑外逃要犯」名單共13人，並註銷其護照，梁成金也遭列名其中。

為緝捕判決確定案件外逃人犯，確保偵審結果，落實刑罰執行，並避免人犯於境外繼續享受犯罪不法所得或從事詐欺、毒品及槍砲等犯罪，危害我國及他國人民之財產及治安，最高檢察署本月2日公布第一波「重刑外逃要犯」名單共10人，其中以偶像劇「海豚灣戀人」走紅的前童星王欣逸，因參與青少年鬥毆事件，將一名少年殺傷送醫不治，遭判刑17年定讞後逃亡，也被列名其中。

而後最高檢於8日年假的首日，又針對國寶集團總裁朱國榮，註銷其護照。最高檢指出，朱國榮涉及多項炒股及內線交易罪，於案件審理中，棄保5億1,700萬元，外逃他國。目前他被高等法院、台北地方法院、台北地方檢察署聯合發布通緝，總計有6案通緝中。

最高檢於17日再度出手，針對梁成金等13名「重刑外逃要犯」，註銷護照。最高檢指出，梁成金於1996年擔任交通銀行董事長期間，無視禾豐集團財務狀況欠佳，仍指示屬下於2天內核貸並撥款禾豐集團7.3億元,造成交通銀行呆帳超過8億元。梁成金遭提起公訴後，一審判刑2年，台灣高等法院於2010年4月8日駁回上訴定讞後，梁成金於當日棄保潛逃，隨後遭發布通緝，最後的行蹤為美國洛杉磯，至今已通緝超過13年。

除梁成金遭註銷護照以外，遭最高檢註銷護照的其餘12人分別為

（一）何存秀，貪污罪判處有期徒刑17年10月確定，擔任岡山鎮民代表會主席與鎮長配合，共同向包商收取工程回扣款，判決沒收犯罪所得462萬808元，嚴重侵害國家法益，後出境至廈門。

（二）施宜璋，殺人罪判處有期徒刑16年4月確定，與共犯數人僅因細故糾紛，聚眾鬥毆共同殺害被害人1人，危害社會治安重大，後出境至澳門。

（三）李百洋，製造毒品罪判處有期徒刑15年8月確定，與共犯多人參與製造甲基安非他命，扣案麻黃鹼（甲基安非他命之先驅原料）逾100公斤，倘用於製造毒品甲基安非他命並流通販賣，將戕害國民身心健康甚鉅，並嚴重破壞社會秩序，後出境至東京。

（四）林育震，運輸毒品等罪判處有期徒刑15年4月確定，與共犯以搭乘高鐵方式運輸毒品，扣案第二級毒品甲基安非他命5,573.64公克、第一級毒品海洛因997.74公克，危害社會治安重大，後出境至成都。

（五）莊錦池，運輸毒品罪判處有期徒刑15年確定，與共犯自越南非法運輸第一級毒品海洛因磚12塊（合計淨重4,217.15公克）入境我國，莊錦池後出境至澳門。

（六）張家銘，違反證券交易法等罪判處有期徒刑12年10月確定，101年間上櫃公司「普格科技」以假交易方式灌水營收美化財報，被告收取報酬，介紹廠商客戶與普格公司進行虛偽循環交易，涉嫌掏空公司資產，並藉機拉抬股價，判決沒收犯罪所得3億6,166萬3,564元，危害社會經濟秩序重大，後出境至香港。

（七）倪忠安，結夥強盜罪判處有期徒刑12年確定，與同夥多次以強暴脅迫方法剝奪被害人行動自由，強迫被害人交付財物或簽立票據等，被害人共4人，危害社會治安重大，後出境至中國大陸。

（八）羅自宏，強盜強制性交罪判處有期徒刑11年6月確定，夜間侵入獨居女子之住處，性侵被害人後強盜其財物，嚴重危害被害人居家安全，使被害人身心受創，危害社會治安重大，後出境至緬甸。

（九）賴彥翰，殺人、組織犯罪等判處有期徒刑11年2月確定，被告為竹聯幫孝堂天母分會副會長，與該不法幫派會長、成員深夜在天母市區公然糾集少年幫眾，持利刃各式器械砍殺被害人1人45刀，對社會治安及人心安定影響至鉅，危害社會治安重大，後出境至香港。

（十）顏定豐，殺人罪判處有期徒刑10年6月確定，與共犯僅因細故持改造手槍殺害被害人1人，危害社會治安重大，後出境至香港。

（十一）陳長義，貪污罪判處有期徒刑10年6月確定，與高雄市立英明國中校長共同犯經辦公用工程收取回扣罪，判決沒收犯罪所得178萬7,440元，嚴重侵害國家法益，後出境至中國大陸。

（十二）蕭宸緯，詐欺罪判處有期徒刑10年6月確定，被告為以網路交友對不特定女子詐取金錢之詐騙集團機房負責人，被害人多達21人，不法利得計1,400餘萬元危害社會治安、經濟秩序重大，後出境至柬埔寨。

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