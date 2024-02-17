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微薄補助支付雙親長照費　身障男又住院…東港警出手協助

▲東港警分局新園分駐所副所長蔡世宏、警員李昭慶幫助施男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局新園分駐所副所長蔡世宏、警員李昭慶幫助施男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

47歲因病住院的屏東縣新園鄉施姓男子，依靠微薄的津貼補助支付自身醫療費、家庭生活支出外，仍需支付照顧住在長期照顧中心父母的開銷，難以為繼，東港警分局員警獲悉，發動地方善心人士及團體前往救助，讓他感到很窩心。

東港警分局新園分駐所副所長蔡世宏、警員李昭慶平時對於轄內弱勢家庭均加以關懷，日前得知轄內47歲施姓男子，未婚無業，雖領有中度身心障礙手冊及低收入的津貼補助，但是日前因病入住院治療。

其84歲的父親及78歲母親均領有身心障礙手冊，並安置於老人長期照顧中心，施男微薄的津貼補助，除須負擔自身醫療費、家庭生活支出外，仍需支付照顧雙親開銷而入不敷出，生活陷入困頓。

兩警於勤查時得知施男狀況後，主動關懷並聯繫烏龍村長偕同善心人士崇聖殿慈善功德會郭委員，以及新園義警分隊、新園志工小隊共同攜帶民生物資前往慰問並致贈慰問金新台幣1萬元，解決燃眉之急。

另通報轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理急難救助通報，協助處理家庭變故紓困措施，讓他非常感激。

東港警分局表示，社會上有諸多貧寒尚待大家關心，同仁落實社區警政，結合善心人士關懷弱勢家庭，慷慨募捐物資送愛心至社區角落，積極推動警察服務工作，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，充分展現警察溫馨助人的形象，值得同仁學習。

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