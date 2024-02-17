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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠黨團年前就提議開議後食安報告　酸國民黨「早知如此、何必當初」

▲▼民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會 陳俊翰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團臨時會提案被打回票，立法院長韓國瑜將於下週一（19日）召開朝野協商，就國民黨立院黨團提案，研商邀請行政院長陳建仁食安報告。民進黨立院黨團今（17日）表示，黨團過年前就建議讓陳建仁開議之後備詢，或是用專案報告方式進行；且最初就說臨時會是假議題、國王新衣，事後也驗證確實如此，國民黨團早知如此、何必當初？

對於國民黨團臨時會之亂，民進黨團幹事長吳思瑤表示，過年前爆發食安議題時，針對食安問題進行嚴格檢視一直都是民進黨團立場，當國民黨團拋出臨時會方式，民進黨團就多次提醒這違憲、立法院議事處根本沒辦法受理，以後如果有任何需要，民進黨憲法小教室都可以向大家說明，但立委守法是基本原則。

吳思瑤強調，最初就說臨時會是假議題、國王新衣，事後也驗證確實如此，法制面上民進黨團站得住腳，也樂意給國民黨提醒，食安部分，開議後用專案報告進行，這是民進黨第一時間拋出的建議，過年前就釋出這樣的清楚訊息跟合作誠意，讓陳建仁開議之後循程序接受食安議題質詢，或是用專案報告方式進行，民進黨團早在過年前就提出。

對於食安事件，吳思瑤指出，一起針對食安議題專案報告、詢答，食安議題大家可以看到706比1，706件零檢出對比台中市那一盒，食安還是要回到科學跟專業，全台灣找不到第二盒被檢出西布特羅的豬肉，這些都可以在專報中讓事實跟科學說話，民進黨團再樂意不過，相信行政部門也做好準備。

對於國民黨團急轉彎，吳思瑤感嘆，「早知如此、何必當初」，民進黨團苦口婆心就法規面提出建議，無奈國民黨團秀過頭，基於立法院議事作業，周萬來或議事處對於常會時間能不能召開臨時會，都有清楚判准，就回到正軌，同樣8個字，「如期開議、如質監督」，不樂見未來立法院還有這種暴衝行為。

吳思瑤強調，國會形象是大家的，要在國人面前端出最高國會品質，這才是國人期待，任何政黨提出逾越法規的不合理要求，社會都睜大眼睛在看。不會說誰打臉誰，這個層次比較低，還是要形塑好的國會形象給國人看，113位立委都承擔這樣的責任。

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