電擊棒押人不成急落跑　台中3惡徒躲南投大賣場被逮...搜出槍毒

▲▼台中逢甲商圈發生3名惡徒拿電擊棒押人案件，警方循線在南投逮人搜出槍毒。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市逢甲商圈15日凌晨發生歹徒拿電擊槍強押人上車的案件，警方獲報趕至現場，3名歹徒嚇得趕緊開車駛離，警方16日下午4點循線在南投一家大賣場逮捕甯姓主嫌等3人，搜出改造槍支2把、毒品近300公克，還有一人在逃，雖然雙方都表示是債務糾紛，卻對細節卻又說不清楚，確切犯案動機有待警方進一步調查釐清。

台中市警察局第六分局15日深夜處理逢甲商圈一起打架案件，3名嫌犯見警方到場，落荒而逃，3人將車子棄置現場，開另一輛車逃逸，從路口監視器得知，3人車開到大雅交流道附近丟棄後，改搭計程車前往南投，由39歲鐘姓男子接應躲藏。

警方昨天下午循線前往南投一家大賣場，逮捕37歲甯姓主嫌、同夥35歲吳姓男子以及協助接應的鐘男，並查扣犯案用電擊槍1把、改造槍支2把、子彈44發、毒品卡西酮粉末3包（243.5公克）、毒品愷他命2瓶（15.6公克）及k盤，另名涉案34歲劉嫌仍在逃。

警方訊問後，將甯嫌等人依妨害自由、妨害秩序、毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移請台中地檢署偵辦。雖然甯姓主嫌表示與與安姓被害人有財務糾紛，但雙方都拒絕糾紛內情，犯案動機有待警方進一步釐清。