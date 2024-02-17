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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅見布林肯　要求解除對陸企制裁

▲▼布林肯會晤王毅。（圖／路透社）

▲布林肯會晤王毅。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外長王毅16日與美國國務卿會面，強調美國若想要台海穩定，就應將不支持「台獨」的表態落實。同時，王毅也要求美國解除對陸方企業和個人的非法單邊制裁。

根據《新華社》報導，王毅表示，目前雙方最重要的任務就是按照兩國元首的戰略引領，讓「舊金山願景」成為現實，推動中美關係沿著健康穩定永續軌道發展，「美方應客觀理性看待中國發展，奉行積極務實的對華政策，將拜登總統的承諾落實處，體現在具體行動中。」

王毅提到，世界上只有一個中國，台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現況，試圖改變這一現狀的是「台獨」分裂活動和外在勢力的縱容支持，美方如真想台海穩定，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的表態落實。

王毅指出，把「去風險」搞成「去中國」，建「小院高牆」，搞「對華脫鉤」，終將反噬美自身。同時，王毅也要求美方解除對中國企業和個人的非法單邊制裁，不得損害中國的正當發展權益。

王毅還敦促美方，停止無端滋擾盤查中國公民，多做有利於增進兩國人民相互了解的事情。

報導提到，雙方並探討了下階段兩國各層級交往，同意維持各領域對話溝通，進一步落實「舊金山願景」。正面評價中美禁毒合作工作小組工作，期待近日兩國執法單位高層會晤取得正面成果。繼續推動外交政策、亞太事務、海洋事務、人工智慧對話磋商，保持兩軍溝通。

雙方也對烏克蘭危機、巴以衝突、朝鮮半島等地區熱門議題交換了看法，同意雙方半島事務特使保持接觸。

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