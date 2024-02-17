晚安小雞返台不再追訴？　律師舉1網紅為例：待認定

▲晚安小雞、阿鬧判刑2年。（圖／翻攝自Facebook／cambodiapolice）

記者葉國吏／綜合報導

網紅晚安小雞（陳能釧）與同伴阿鬧（魯祖顯）柬埔寨自導自演遭詐團凌虐洗劫，被警方逮捕判刑2年、罰款400萬柬幣，刑滿後再驅逐出境。至於2人丟臉丟到國外，台灣刑事局透露2人返台後因已過追訴期，所以不會再被台灣司法機關追訴。但有律師見解不同。

晚安小雞（陳能釧）與同伴阿鬧（魯祖顯）因在柬埔寨觸犯煽動製造社會動亂罪，火速被判刑2年。根據《自由時報》報導，刑事警察局指出，兩人的行為在台只違反社會秩序維護法，不會被關，因社維法追訴期僅兩個月，將來他們刑滿返國後，也不會再被台灣司法機關追訴。

▲「晚安小雞」、「阿鬧」遭逮捕。（圖／翻攝 General Commissariat of National Police ）

不過根據《聯合報》報導，律師羅瑞昌以孫安佐案件為例，對其在美國行為認定，檢察官及法官會有不同看法。晚安小雞、阿鬧返國後會不會被追訴，仍有待檢察官、法官認定。

根據刑法第5條，在中華民國領域外犯下列各罪者用之，包括內亂、外患、妨害公務、公共危險等罪，以及刑法第7條在中華民國領域外犯前二條以外之罪，而其最輕本刑為三年以上有期徒刑者，適用之。