部立桃園醫院舉辦捐血活動　維持血庫存量

▲部立桃園醫院舉辦捐血活動維持血庫存量。（圖／部桃提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節前夕，衛福部桃園醫院6日舉行捐血活動，獲得週邊社區、社團等各界熱絡支持，氣氛溫馨。桃園醫院代理院長陳日昌表示，年節血庫易缺血，桃園醫院是醫療機構，對於維持捐血中心血液庫存量責無旁貸，感謝民眾共同付出愛心。

陳日昌說，這次的捐血活動不僅是捐獻自己的一份愛心，更是寒冬送暖的具體行動。每一袋捐血都可能是拯救一條生命，是對他人生命的延續；而捐血活動不僅是一種奉獻，更是一種愛的表現。讓寒冷的冬天因為大家的愛心而變得溫馨。今日很開心見到大家的熱心參與，一起為社區帶來溫暖與關懷。

桃園醫院社工師林詩軒說，醫院每年固定與捐血中心舉辦活動，自己也挽袖響應捐血，這次與桃園療養院、立法委員萬美玲服務處、桃園市社龍岡社區發協會一同舉辦這次的捐血活動，希望召集更多民眾一起捐出熱血，維持捐血中心血液庫存量。

桃園醫院社工室主任余偌圲呼籲，捐血是件助人益己的善行義舉，不但可以促進體內血液的新陳代謝，有益健康，更重要的是可以幫助傷病患者挽救生命，是一舉多得的善舉，希望熱心民眾能發揮捐血一袋救人一命的精神，散發更多愛出去。

今日的捐血活動在桃園區龍安祠土地公廟廣場舉辦捐，包括：龍寶貝親子館館長林玫馨、群英獅子會會長黃麗華、桃療院長邱献章、龍安祠主委李進明、龍安宮代表陳國富、進福燒臘店老闆蔡進福、桃花源青年領袖協會理事長（桃園身心障礙聯盟總幹事）黃進仕及多位民眾一起共襄盛舉。