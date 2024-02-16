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林家花園元宵節夜間開放！變裝玩穿越、猜燈謎　Cosplay免費入園

▲▼林本源園邸（板橋林家花園）元宵節夜間開放，舉行變裝趴、猜燈謎。（圖／新北市文化局）

▲林本源園邸（板橋林家花園）元宵節夜間開放，舉行變裝趴、猜燈謎。（圖／新北市文化局）

記者林育綾／綜合報導

迎接一年一度的元宵節盛事，位於新北市的國定古蹟林本源園邸（林家花園）將於2月24日元宵夜開趴！當天除了在夜間特地開放入園，還邀民眾變裝玩穿越、猜燈謎搶好禮，若當天變裝者可享免費參觀。

▲▼林本源園邸（板橋林家花園）元宵節夜間開放，舉行變裝趴、猜燈謎。（圖／新北市文化局）

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▲在林家花園變裝拍照，相當有意境。（圖／新北市文化局）

林家花園提到，農曆正月15日的元宵節又俗稱小過年，也稱為燈節；這天最熱鬧的應景活動就是賞花燈、猜燈謎、吃元宵等。在古時候大門不出、二門不邁的小姐，一定會利用此節日在僕人或家人陪伴下，享受歡樂節日，甚至遇到好姻緣。而林家花園將於2月24日在元宵當天晚上6點到8點，舉辦有趣的變裝、猜燈謎活動。

▲▼林本源園邸（板橋林家花園）元宵節夜間開放，舉行變裝趴、猜燈謎。（圖／新北市文化局）

▲林本源園邸將邀請變裝者在元宵夜免費入園，作為當家主。（圖／新北市文化局）

新北市政府文化局長張䕒育表示，林家在早期的生活相當開明國際化，娛樂活動多元，音樂、舞蹈、游泳，甚至舉辦時尚Cosplay的變裝秀。林家花園為穿越這早期有趣的活動，於今年元宵夜特別提供夜間開園服務，在迎賓大道、汲古書屋舉辦應景的變裝活動；邀請變裝者(Cosplay coser)入園來當家主，也歡迎未變裝者入園拍照，留下美好的回憶。

此外，也會在林園定靜堂舉行猜燈謎活動，民眾可提著燈籠、花燈前往，部分謎題結合板橋區公所燈區、慈惠宮、接雲寺新春活動為題，猜中燈謎還有機會獲得好禮。

▲▼林本源園邸（板橋林家花園）元宵節夜間開放，舉行變裝趴、猜燈謎。（圖／新北市文化局）

▲當晚也會在林園定靜堂舉行猜燈謎活動。（圖／新北市文化局）

活動當天變裝入園者，可享免費門票入園，而未變裝者入園者，可依新北市國定古蹟林本源園邸門票及場地使用收費標準購票入園。

林本源園邸
02-2965-3061
新北市板橋區留侯里西門街9號

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