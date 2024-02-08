撿到整條香菸「凌晨站等1小時」挨告　男1原因被罰錢

記者黃翊婷／綜合報導

許姓男子去年5月間撿到1條香菸，雖然他聲稱曾在原地等待失主大約1個小時，後來體力不支，決定隔天再送交警局；但檢警調閱監視器畫面一查，發現他在原地停留大約3個小時，還把東西從紙袋取出再放進隨身包包，不像是在等待失主。桃園地院法官日前審理後，依侵占遺失物罪判處許男罰金1000元，得易服勞役。

▲許男把撿到的香菸帶回家，反而害自己吃上官司。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，許男2023年5月21日凌晨1時許準備搭乘客運返家，在上車處撿到1條香菸，卻沒有立即交給警方或其他相關單位處理，因而挨告。

許男辯稱，當時自己趕著要搭凌晨4時許的巴士回家，撿到香菸的時候，曾在原地等待大約1個小時，但直到巴士來了，都沒有見到失主，加上體力不支，這才決定先回家，隔天再把東西送交警局，結果不小心忘記了，並非故意侵占遺失物。

然而，檢警調閱事發現場監視器畫面，發現許男撿到香煙之後，將東西從紙袋內取出，再放進自己的隨身包包，接著便持續站在充電區使用手機，直到當日凌晨4時許才離開，他既然可以在充電區站立長達3個小時，怎麼會沒有力氣將撿到的東西送交給附近的警局。

檢方接著指出，如果許男當時是在原地等待失主，又何必把東西從紙袋中拿出，再放進自己的包包裡，因此認定他的說詞為事後卸責之詞，不足採信，並依法將他起訴。

桃園地院法官認為，撿到他人財物本應送交警局，許男卻貪圖一己之私利，起意侵占，顯然欠缺尊重他人財產法益的觀念，考量到他終能坦承犯行，也與失主達成和解並完成賠償，最終依侵占遺失物罪判處罰金1000元，得易服勞役，全案仍可上訴。

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