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峇里島遊客死傷意外頻傳！　中國領事館1個月3度示警

▲▼印尼峇里島。（圖／達志影像／美聯社）

▲印尼峇里島。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

印尼峇里島是國際熱門觀光景點，尤其在農曆春節期間，吸引大量來自中國的遊客前往當地旅遊，但近期遊客發生死傷以外的消息頻傳，也讓中國駐當地總領事館在一個月內第3度示警，提醒遊客注意自身安全。

自2024年開始以來，峇里島已發生多起意外事故，導致多名遊客死傷，包含潛水溺斃、機車相撞等。中國駐印尼登巴薩總領事館15日發文表示，農曆春節期間，印尼峇里島和科莫多國家公園（Komodo National Park）發生多起涉及中國遊客的交通及溺水事故，呼籲民眾多加留意自身安全。

▲▼三寶,8+9,騎車,年輕人,旅遊。（圖／達志影像／美聯社）

▲峇里島發生多起外國遊客機車事故。（示意圖／達志影像／美聯社）

事實上，這已經是中國駐當地總領事館今年第3度示警，提出3點呼籲旅客注意：

一、切勿無照駕駛機動車。駕乘摩托車時請務必正確配戴頭盔，繫牢綁帶。峇里島右舵左行，駕駛習慣與國內相反，烏布、金塔馬尼、佩妮達島等地部分路段道路狹窄、路況複雜，請審慎駕乘摩托車前往上述地區。

二、體驗涉水項目時，請務必嚴格按照工作人員指引，提前穿戴好救生衣，熟悉相關裝置使用方法與應急自救措施。下海前，請密切關注海上天氣及水文情況，結伴下水，相互照應。如遇風高浪急、海況複雜時，請切勿下水。

三、峇里島國際醫療費用較為昂貴，請在出行前備好相應保險，以防萬一。

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