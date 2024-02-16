網紅企業家兒洗澡跌倒身亡　得年28歲

▲雷智雄（左）與兒子雷力維（右）感情深厚。（圖／翻攝自雷智雄臉書，下同。）



記者曾羿翔／綜合報導

大馬網紅企業家拿督雷智雄大兒子雷力維在大年初一（10日）上午因洗澡時跌倒，心臟休克昏迷，最終搶救無效得年28歲。雷智雄對此心痛表示，今世的緣分太短了，希望來世能再續，「我親手接生的孩子，28年後在我手中搶救不回他的生命，那種悲痛比切我的骨和肉還要痛！」

根據中國報的報導，萬利興集團主席拿督雷智雄13日在臉書心痛發文悼念愛兒，再過幾天就是兒子的生日了，他是「天公仔」年初九才出生的。喪親之痛的打擊是巨大的，我們與逝者的關係越親近、愛意越深，我們的痛苦和悲傷就會越濃烈。至親的離世會讓我們哭得撕心裂肺，從早哭到晚，哭到眼睛又腫又痛，累得每一寸肌肉都痛，沒有胃口吃不下東西，還要硬吃。

▲雷智雄兒跌倒驟逝。



雷智雄還說，我從此不會再聽到兒子的聲音，儘管力維人已經不在，但我們仍要延續與逝者的關係，未來還會辦很多聚會紀念他，他的房間還會保留下來，一切都不變，就當他暫時出國工作。力維會經常回來或託夢給我們的，以後看到太陽和月亮，我就可以看到他燦爛的笑容，當風刮在我的臉上，就仿佛聽到他的笑聲。

▲雷智雄在臉書PO出父子合照。



雷智雄最後說道，我們必須接受失去了兒子的殘酷現實，但是他的精神永遠與我們一起，他像陽光般的笑容，永遠會陪伴我們一生一世。兒子，一路走好願你早登極樂，我們天堂再見或者下一世再續父子緣。放心吧！爸爸很堅強，會照顧好爺爺奶奶還有你媽媽，和你的姑姑阿姨們，你的堂表弟姐們，你放心吧！

永遠愛你，以你為榮的爸爸。

▼雷力維的喪禮一切從簡，不收花圈。

