春節連假為何不放到週日？　網曝兩難：放不放都會被罵

▲農曆新年連假剛結束，不少人今天都已回歸上班。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

農曆春節連續假期結束，按照行政院人事總處所公布的行事曆，初六（15日）開始正常上班，不過有一名網友好奇詢問，「年假為啥不放到週日呢？」引起許多網友討論，有人點出關鍵原因，若要連休到下週日必須補假，「放不放都會被罵」。

一名網友今（15）天在PTT八卦版以「年假為啥不放到周日呢？」為題發文，表示今年初一、初二都碰上週末，「不用補這兩（天）的假嗎？剛好今天明天啊！這樣就放到禮拜日不好嗎？」

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原PO不解詢問，「下禮拜一再開始上班不是很完美？挑什麼星期四上班？有病是不是？台灣的年假是不是世界最少的啊？」

貼文一出掀起鄉民熱議，有許多網友湧入留言，「不會自己放喔」、「要補假，放不放都會被罵」、「真的放不夠嗚嗚」、「學生付錢上課，你付錢上班要休整年隨你」、「自己請特休」、「照去年的話，這週還是要上班3天啊，因為規定年假就是只到初三，這2天沒理由補休，除非修法」。

不過按照行政院人事總處所公布的行事曆，其實原本春節連假只從除夕放到初三，初一、初二補休則順延至初四、初五，小年夜則是已採取彈性放假，故將於本週六（17日）進行補班。

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