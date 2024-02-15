想當「滋事型網紅」！中年屁孩用私筷噁吃吉野家紅薑...判決出爐

▲男子至少5次以上，用私筷將紅薑送入口中，以及將嘴放在容器上。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

在2022年日本曾經發生一連串連鎖餐飲店遭惡意惡搞事件，包括壽司郎、藏壽司等都受害。其中一起發生在2022年9月的「吉野家事件」，一名現年35歲、從事建設業的男子嶋津龍，當時在吉野家店內，故意用沾滿口水的私筷，直接噁吃店內的公共紅薑。之後嶋津龍與同夥岡敏秀都被逮捕，今（15）日法院對嶋津龍的判決出爐，大阪地方法院判處他2年4個月刑期，以及罰金20萬日圓（約新台幣4萬元）。

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事發當時嶋津龍跑到大阪一間吉野家惡搞，他故意用私筷噁吃公共紅薑，岡敏秀則負責拍攝並上傳網路。嶋津龍被捕後供稱「我只是想讓大家笑」，岡敏秀也稱想讓大家看看搞笑的事，所以拍攝這段影片並上傳網路。

大阪地方法院在今（15日）對嶋津龍做出判決，報導指出，雖然這場判決是與嶋津龍另一項「違反大麻取締罪」合併判決，但法官高橋里奈相當重視嶋津龍惡搞吉野家的案件。高橋在宣判時責難嶋津龍，表示他的行為不只對店家造成負面影響，更是自私且惡意的犯行，最後對嶋津龍宣判2年4個月徒刑，以及20萬日圓罰金。

另外岡敏秀則是被依「武力妨害業務罪」，被處以30萬日圓罰金（約新台幣6.2萬元）。

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