曼紐因小提琴大賽最年輕得主李映衡訪台首演

▲「曼紐因國際小提琴大賽」（Menuhin Competition）有史以來最年輕的首獎得主李映衡（Christian Li），即將於春節後首度訪台 。（圖／巴哈靈感提供）

生活中心／台北報導

全世界最盛大的音樂競賽之一「曼紐因國際小提琴大賽」（Menuhin Competition）有史以來最年輕的首獎得主李映衡（Christian Li），即將於春節後首度訪台，攜手英國知名鋼琴家妮可拉．艾默兒（Nicola Eimer）共同在台北國家音樂廳及高雄衛武營演出。

李映衡2007年出生於澳大利亞墨爾本，5歲開始學習小提琴，9歲就與維多利亞交響樂團共同演出孟德爾頌《E小調小提琴協奏曲》。除於2018年以10歲成為曼紐因大賽有史以來最年輕的首獎得主，李映衡也在2020年成為Decca古典唱片公司旗下最年輕的音樂家，更被《BBC音樂雜誌》認證為「非凡的神童」。

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李映衡現為墨爾本交響樂團簽約為期三年的駐團藝術家，並持續在英國倫敦的曼紐因學院進修，跟隨知名小提琴教育家威爾遜（Robin Wilson）博士學習。他目前使用的小提琴是由私人收藏家慷慨出借，製作於1737年耶穌．瓜奈里名琴「鮑爾森」（Paulsen）。

主辦單位巴哈靈感創辦人、著名指揮家梁秀玲表示， 李映衡將在2月16日在台北國家音樂廳、17日在高雄衛武營表演廳演出，為台灣聽眾帶來許多精彩的曲目，其中包括莫札特《A大調第22號小提琴奏鳴曲》、法雅《西班牙民歌組曲》、塔悌尼《魔鬼的顫音》、葛利格《C小調第3號小提琴奏鳴曲》、柴可夫斯基《感傷圓舞曲》以及《詼諧圓舞曲》等，期待在農曆新年後為台灣聽眾帶來耳目一新的精彩演出。