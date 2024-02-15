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開春攏好運　永康就業中心徵才送好彩頭討吉利

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心在開春2月22日於中心辦理「開運好彩頭、就業龍順利-金句祝福」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心在開春2月22日於中心辦理「開運好彩頭、就業龍順利-金句祝福」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年「龍」年是中國人非常喜歡的生肖，勞動部雲嘉南分署永康就業中心在開春2月22日於中心辦理「開運好彩頭、就業龍順利-金句祝福」活動，當日有年後轉職徵才，有5家廠商提供逾150個職缺，參加活動者即贈「好彩頭」，讓民眾在龍年有能有好運氣，找到適合的工作。

永康就業中心表示，因應年後轉職潮，中心將於年後2月22日(四)下午13:30~15:30辦理徵才活動，當天設攤的廠商有府城汽車客運、群品餐飲（石二鍋）、鑫興鋁業、微笑單車(捷安特YouBike)、召欣鐵工廠等5家廠商，提供客運駕駛、站務員(內勤)、見習襄理、計時人員、維護調度專員、銑床及研磨技術員、司機、生管等逾150個職缺，其中維護調度專員薪資達41K，石二鍋的見習襄理薪資最高38K，石二鍋及微笑單車更提供工讀工作，歡迎想轉職或有工作需求的民眾多加利用。

新的一年大家都希望能有好的運氣，永康就業中心特別於2月22日辦理「開運好彩頭、就業龍順利-金句祝福」活動，當日至中心洽公的民眾參加活動即送上好彩頭，讓民眾討個吉利就業攏順利，數量限量，送完為止。另，永康就業中心也邀請賈好嘉JobGoodjob的所有粉絲，一起在線上共襄盛舉，2/15~2/22期間上傳『就業金句3選1』影片(10秒內)，賈好嘉將會在 2/28 (四) 抽出 8位幸運粉絲贈送限量獎品！

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心在開春2月22日於中心辦理「開運好彩頭、就業龍順利-金句祝福」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外為鼓勵離職婦女再度重返職場！勞動部推出「婦女再就業計畫」，只要符合「因家庭因素離職」超過180天的職業女性，若全時工作穩定就業達三個月，就可領3萬元就業獎勵，部分工時者每月薪資達月基本工資1/2，發給15,000元就業獎勵，該計畫同時也針對雇主推出「工時調整獎勵」，每一職缺每月可領3,000元獎勵金、最長一年！

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目前永康就業中心針對工時調整的廠商有華晟公司、富麗電器、渼爾康化粧品、茁壯企業、鼎宜國際、英格爾幼兒園等廠商，提供業務、門市、外場人員、作業員及教師及教師助理等工作，請因照顧家庭失業超過180天的女性朋友多加利用，相關訊息可電洽永康就業中心06-2038560或上雲嘉南分署官網查詢。

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