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春節連假酒駕居高不下　永康警5天取締15件11人送辦

▲農曆春節連續假期飲宴增加，易發生酒駕肇事致人受傷事故，永康分局連續強力取締酒駕，防止酒駕事故造成的傷害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲農曆春節連續假期飲宴增加，易發生酒駕肇事致人受傷事故，永康分局連續強力取締酒駕，防止酒駕事故造成的傷害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節連續假期飲宴增加，易發生酒駕肇事致人受傷事故，台南市警永康分局事先規劃防制酒駕勤務，春節連續8天執行取締酒駕大執法，初步5天執行成果，計取締酒後駕車15件，其中11件公共危險罪嫌移送，4件行政裁罰，另白天針對永康及大灣二處交流道，專責人員交通疏導，交通順暢尚無交通壅塞報案情事。

▲農曆春節連續假期飲宴增加，易發生酒駕肇事致人受傷事故，永康分局連續強力取締酒駕，防止酒駕事故造成的傷害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局交通組長葉敏旭指出，透過專案性的大執法，於易酒後駕車路段及時段，整合分局警力，以巡邏及路檢等方式，能獲得最大執法效能，民眾最為有感，另統計今年酒駕事故防制方面，酒駕交通事故發生17案，相較去年同期發生20案，酒駕肇事年度下降3案，顯見強力的執法，確實能有效防制酒後駕車肇事的發生。

▲農曆春節連續假期飲宴增加，易發生酒駕肇事致人受傷事故，永康分局連續強力取締酒駕，防止酒駕事故造成的傷害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局表示，春節連假交通疏導勤務執行情形，除2月11日（初二回娘家）早上10時許，民眾開始返家團聚，國一北向大灣至台南系統車多壅塞，大灣交流道實施匝道儀控，北上進入國道一號車流稍嫌緩慢，分局立即啟動快暢機制，提供即時路況予警廣，提醒用路人改道，並橫向聯繫高工局南區交控中心，調整儀控強度，緩解交通車流，另盤點這5天交通疏導執行情形，尚無交通壅塞報案案件，符合民眾的需求。

▲農曆春節連續假期飲宴增加，易發生酒駕肇事致人受傷事故，永康分局連續強力取締酒駕，防止酒駕事故造成的傷害。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲農曆春節連續假期飲宴增加，易發生酒駕肇事致人受傷事故，永康分局連續強力取締酒駕，防止酒駕事故造成的傷害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局分局長邱顯良呼籲，春節連假還有3天，2月12日到14日（農曆初三至初五）等3日，國道一號仁德交流道北向匝道口，每日中午12時到晚上9時封閉，屆時車流可能湧向大灣交流道，建議民眾多多利用大灣交流替代道路，依交通局製作的指示牌行駛，即可避開車流快速到達永康交流道北上，同時也感謝連假期間，民眾配合警方的指引，共同維護路口交通安全與秩序。

▲農曆春節連續假期飲宴增加，易發生酒駕肇事致人受傷事故，永康分局連續強力取締酒駕，防止酒駕事故造成的傷害。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲農曆春節連續假期飲宴增加，易發生酒駕肇事致人受傷事故，永康分局連續強力取締酒駕，防止酒駕事故造成的傷害。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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