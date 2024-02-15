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金融時報：陸產能過剩降價　向世界「輸出通縮」

▲▼GDP，繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▲繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

文 ／中央社

中國經濟低迷，國內需求疲弱。英國金融時報指出，中國因產能過剩令出口商品價格下降，近來中國出口價格的下降速度是自2008年以來最快，顯示中國正開始向世界輸出通縮。

英國金融時報9日報導指出，自從中國2001年加入世界貿易組織（WTO）後，中國的低成本產品成為全球貿易特點。近年來，中國房地產市場疲弱、國內需求減弱，再加上人民幣疲軟，中國出口在今年會成為一股特別強大的力量。

報導指出，中國在產能過剩下，出口商品價格下降，近來出口商品價格下降的速度更是自2008年以來最快，顯示中國這個全球最大出口國開始將通縮輸出世界。

報導引述坦伯頓新興市場投資基金（Templeton Emerging Markets Investment Trust）投資組合經理塞加爾（Chetan Sehgal）的意見表示，「中國將向世界各國輸出通貨緊縮，你會發現各國都在應對中國產能過剩」。

許多經濟學家認為，中國的通縮可能會對新興市場產生很大影響，尤其是與中國有重要貿易關係的市場。

報導又指出，除了輸出通縮的問題，中國出口商品降價也會加劇西方製造業對不公平競爭的不滿。例如中國最大汽車製造商比亞迪最近宣布，在德國出售的電動車減價5%至15%；德國賓士（Mercedes-Benz）去年表示，其利潤因電動車市場「殘酷」價格戰受到打擊。

德國央行聯邦銀行（Bundesbank）在上個月的報告中表示，幾乎所有去年接受德國央行調查的其他德國製造業公司，全部都直接或間接地依賴中國供應鏈。

FIM Partners宏觀策略主管羅伯森（Charles Robertson）表示，中國花了20年時間來破壞新興市場競爭者的製造業，或至少將它們擠出世界市場，目前中國對先進經濟體的製造業作出同樣威脅。

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）高級研究員塞瑟（Brad Setser）表示，美國及歐盟對於應付中國輸出通縮面臨困難的選擇，要不對中國「去風險化」，減少對中國的依賴；要不成為推動中國廉價產品供應的經濟力量。

塞瑟表示，不過對於很多國家來說，做出選擇很容易，如果中國能以低價提供高品質或品質可接受的產品，他們仍然會購買。

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