陸1月CPI年減0.8%　連4個月處於「通縮區間」

▲「通縮」籠罩大陸市場。（圖／CFP）

文 ／中央社

中國1月消費者物價指數（CPI）年減0.8%，降幅比上月擴大0.5個百分點，高於市場預期；CPI已連續第4個月處於通縮區間。

中國國家統計局官網今天公布1月CPI年減0.8%，並稱這是受上年同期春節錯月高基數影響（2023年春節在1月）；其中城市下降0.8%，農村下降0.8%，食品價格下降5.9%，非食品價格上漲0.4%，消費品價格下降1.7%，服務價格上漲0.5%。

中國國家統計局指出，1月CPI年減0.8%受翹尾影響（指去年價格上漲或下降對本年同比價格指數的滯後或延伸影響）約-1.1個百分點；今年價格變動的新影響則約0.3個百分點。

按月看，據中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，受節日效應影響居民消費需求持續增加，CPI上漲0.3%，已連續兩個月上漲，漲幅比上月擴大0.2個百分點，其中城市上漲0.3%，農村上漲0.2%，食品價格上漲0.4%，非食品價格上漲0.2%，消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲0.4%。

扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.4%，保持溫和上漲；月減0.3%，漲幅與近10年同期平均水準相當。

此外，受國際大宗商品價格波動、中國國內部分行業進入傳統生產淡季等因素影響，1月生產者物價指數（PPI）年減2.5%，月減0.2%，但降幅均收窄。