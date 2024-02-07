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中國經濟疲弱！　學者：施行統制經濟「大蕭條」不可避免

▲。（圖／CFP）

▲學者認為，中國經濟恐將面臨「大蕭條」。（圖／CFP）

文／中央社

當前中國經濟疲弱，學者分析，中國施行統制經濟也就是上海化的中國模式，正日益揭露反市場經濟的性質，不僅做空中國經濟，甚至做空中國政治，堪稱中國空頭政治根源，難避免一場大蕭條。

美國之音（VOA）今天刊登筆名江楓的上海政治學者文章「大蕭條來了：『上海化』的歷史時刻」說，享受40年改革開放紅利的中國人民，過去幾年親眼目睹改革開放的死亡後，正無奈看著這場大蕭條的降臨。

最明顯是今年提前歇業、放假的商家和工廠超過以往，到處百業蕭條，「老闆跑路」幾成新常態；春節前最後一週的股市也慘不忍睹，雖然國家隊入場和打壓空方，但是民眾仍感受到超過雪災的股災。

加上近乎荒誕的上海浦東機場出租車鬧劇，喚醒民眾對兩年前上海封城的痛苦記憶，凸顯不僅上海沒走出動態清零，可能整個中國都在迅速上海化，也就是反市場經濟而由權力主導的內循環經濟，正成為中國模式主流。

不同於過去10餘年幾個重大歷史時刻人民的麻木，今天的人民已經覺醒。他們發現，無論管理層釋放多少貌似寬鬆政策的風向，當局全面控制並未稍減，統制經濟也就是上海化的中國模式，正日益揭露反市場經濟性質。

也就是說，從過去10年中國經濟政策的一系列變化而論，包括國進民退、消滅財富、自力更生、內循環等等，尤以內循環為代表，都是反市場經濟的。

判斷一個經濟體是否屬市場經濟，關鍵在於體系內部和外部的開放性，而這種系統開放性，儘管因改革開放獲得脆弱發展，但在過去10年的中國，已遭到根本的和全面的破壞。

這種破壞的徹底和肆無忌憚，如同上海封城期間的表現，或者最近的浦東機場網約車禁令，導致直接做空了中國經濟，乃至做空了中國政治，堪稱中國空頭政治的根源，也就是一場大蕭條的難免。

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