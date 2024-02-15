陸漁船被追翻覆釀2死　胡錫進批不可接受：這是兩條人命啊

▲快艇翻覆現場畫面。（圖／記者林名揚翻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一艘快艇14日於金門海域越界捕魚，在被金門海巡追緝時翻覆，最終造成2人身亡，引發大陸方面不滿和譴責。大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，無論漁業的事是什麼規則，其做法的這一結果都是不可接受的，「這是兩條人命啊！」

針對漁船翻覆2死事件，胡錫進今（15）日凌晨發文，批評台灣方面的做法惡劣，導致兩名大陸漁民喪生，「在此特殊時刻，我們要堅決支持中央政府據理交涉，維護台海上的正義與公道。我們要相信自己的政府力量會為維護大陸漁民的安全利益恪盡職守。」

大陸國台辦14日晚間也回應稱，強烈要求台方立即查明事件真相，協助罹難漁民家屬妥善處理善後事宜，「我們正告台灣相關方面，要尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生。」

據悉，第九（金門）海巡隊CP151艇14日在金門北碇東1.2浬海域附近執行巡邏勤務，期間發現一艘陸籍快艇在禁止水域內越界捕魚，於是上前驅逐，但快艇蛇行拒檢，海巡隊艦艇於是展開追緝。

不料，在追逐的過程中，陸籍快艇失控翻覆，導致船上4人落海。海巡隊發現情況之後，立即上前展開救援，但最終落水的4人當中只有2人生還，另外2人不幸溺斃。