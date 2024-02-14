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晚安小雞被凌虐是造假？網紅友澄清疑點：沒人會拿生命開玩笑

▲▼劉宇席分享了晚安小雞失聯、逃跑的地點，明明有經過度假酒店，卻不入內求救。（圖／翻攝臉書／晚安小雞）

▲晚安小雞聲稱在柬埔寨遭毆打，遭外界質疑造假。（圖／翻攝晚安小雞臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

晚安小雞12日闖入柬埔寨凱博園區直播，不過途中被軍裝男性毆打後短暫失聯，逃出園區才開直播報平安，不過不少人質疑事件真實性。對此，晚安小雞的網紅好友阿鬧跳出來抱不平，直言「沒有人會想拿自己的命去開玩笑」，且當晚他們也確實有去備案。

晚安小雞失聯後，13日在臉書開直播，透露自己被綁了一整晚，慘遭電擊棒凌虐，一旁有好幾名拿槍的男子，不過因為聽不懂對方的語言，無法得知交談內容，最後身上3、4千美金都被拿走，對方才放他離開。但直播曝光後，很多人看到晚安小雞還能用手機直播，且T恤撕碎破口平整，質疑是造假的，且他失聯期間，刑事局和外交部都沒有接獲家屬求助。

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對此，阿鬧在直播中回應，為什麼刑事局和外交部都沒有接獲報案？他解釋，前一天晚上他們確實已經備案，但可能程序還沒走到，媒體就先報導了，當天晚上他們已經把想到的辦法都做了。直播中，他也一度講到啜泣，並為朋友叫屈，「沒有人會想拿自己的命去開玩笑，發生什麼事情，從頭到尾只有他一個人知道而已」。

晚安小雞是否遭歹徒控制劫財，警方已經介入調查，緊急解析畫面，比對晚安小雞直播影片，發現他應該是位處柬埔寨希努哈克市凱博園區旁廢棄的金水園區，並非凱博園區，至於事件真假，警方將會同外交部相關單位深入調查；刑事局也正式透過國際刑警科向柬埔寨警方查證，柬國警察部門證實該國警方有知悉此事，該強盜事件正由該國警方進行調查中。

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晚安小雞直播柬埔寨阿鬧

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