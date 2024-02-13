年代旅遊又傳丟包　知名設計師控員旅也落空：還找不到人退費

▲知名設計師張姍姍投訴，向年代旅遊報名富國島行程也遭丟包，員工旅遊落空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者楊惠琪／台北報導

年代旅遊越南富國島行程再傳丟包事件！除了有292名台灣旅客因款項糾紛，在越南遭丟包外，知名旅遊網紅「印度神尤遊印度」昨也指控，20多名親友共支付80萬元團費，根本連去程機票都沒有，在台灣就被丟包；今天又有知名網紅設計師張姍姍出面控訴，原訂明天到富國島員工旅遊，付了80多萬元團費，行前致電航空公司才發現沒訂位記錄，年代旅遊承諾退款至今也音訊全無，要求負責人林大鈞出面說明。

針對「印度神尤遊印度」昨日指控在台灣就被丟包，付了團費也去不了越南富國島。年代旅遊負責人林大鈞昨受訪時澄清並非丟包，是航班異動問題導致，有提出航班解決方案，客人也接受，但後續因作業問題而錯過最後開票時間，也沒來得及於約定時間解決航班問題，會盡快聯繫旅客，處理退款事宜。

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張姍姍今向媒體投訴，自己和親友與公司員工一行20人，向年代旅遊訂購富國島包機行程，原訂明天就要出發，但從去年9月付了旅費後，機位一直遲遲無法確定，2月8日再度詢問航空公司，發現還是沒有訂位記錄，所有團員都氣炸了，現在看到有出團旅客在國外被丟包，根本不敢去了，之前在律師見證下，負責人林大鈞承諾若沒提供應有行程將全額退費，但對方卻毫無音訊。

針對張姍姍指控，記者稍早致電林大鈞，對方並未接電話，暫無法取得回應。

對於近日丟包事件爭議，林大鈞僅透過文字回覆：今天2/13 已一台飛機回台，明天2/14 三台航班如期回台，旅客還在地接手上，還有接下來行程＆飯店，不便再發表，先讓客人如期回來台。