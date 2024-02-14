搶先看！4大超商「開工優惠」懶人包　咖啡、霜淇淋通通買1送1

▲春節假期要結束了別氣餒！4大超商推出「開工優惠」為大家加油打氣，此為7-11 CITY CAFE、CITY TEA OPEN將龍年杯，即日起至2月20日才有的限定杯款。（圖／7-11提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

春節假期就快結束了，但別太難過，喝杯咖啡幫自己加油打氣！以下就整理4大超商推出的「開工優惠」，像是7-11有大特大杯美式買8送8、全家有大杯單品美式／拿鐵同品項買1送1等，直接爽喝一波，另外，全家還要大方送霜淇淋買1送1券，趕快把握機會領。

●7-11



7-11門市今（14）日起至2月20日推出「CITY系列大杯以上任選第2杯半價」，品項包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列飲品。

7-11 OPENPOINT行動隨時取則有「CITY開工龍好運」優惠，2月15日起至2月20日止，品項有「CITY CAFE特大美式買8送8」、「CITY CAFE特大拿鐵買5送2 」，以上活動期間每日各限量2萬組；同步還有「CITY CAFE風味系列指定冰飲(皇家伯爵/抹茶/焙烤榛果/太妃焦糖/脆酷摩卡/可可歐蕾)任4杯168元」、「CITY PRIMA中杯精品美式3杯168元」、「CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任3杯168元」、「CITY TEA青梅冰茶/優格好多青任4杯168元」，以上各限量5萬組。

●全家

全家APP即日起至2月18日祭出「4大優惠券免費領」，優惠品項有Let’s Café畬室醇香巧克力飲（限量3萬張）、慢煮焦糖拿鐵（限量10萬張）及私品茶草莓戀奶（限量5萬張），可享「加10元多1杯」優惠券，每人各品項限領1張，兌換期限皆至2月29日；期間再加碼天天免費領「Fami!ce霜淇淋買1送1優惠券2張（限量100萬張）」。

實體門市即日起至2月18日則推出「Let's Café x Häagen-Dazs新品巧莓可可2杯特價217元」，不開放寄杯；2月15日至2月18日加碼還有「Let’s Café大杯單品美式」、「大杯單品拿鐵」、及「厚濃靜岡抹茶拿鐵」可享「同品項買1送1」優惠，不可寄杯。

▲全家APP即日起至2月18日止大方送「Fami!ce霜淇淋買1送1優惠券2張」，限量100萬張，趕快開APP領 。（示意圖／記者蕭筠攝）



●萊爾富



萊爾富門市超值購與Hi-Life VIP APP整買零取推出「咖啡買20送20」優惠，2月15日起至2月28日止，Hi Café大杯特濃美式（單杯售價55元）與特濃拿鐵（單杯售價65元）通通可享「同品項買20送20」，最多直接現省1300元，可跨店取、分次領還能轉贈親友。

●OK mart



OK mart全門市於2月15日祭出限時1天「大杯莊園級美式／拿鐵」、「大杯濃厚莊園級美式／拿鐵」可享「同品項買2送2」優惠；專加碼於雲端商城OK mall推「大杯莊園級美式／拿鐵同品項10送10」組合好康，再送OKPoint888點。