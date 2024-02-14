攝護腺指數莫名飆高　核磁共振融合切片助精準抓腫瘤

▲▼超音波與磁振造影融合的橫切面，清楚顯示針對疑似腫瘤的紅色區域進行標靶切片（上圖）。羅東博愛醫院泌尿外科主任張世琦醫師與林弋筑醫師齊心協力為需求民眾提供詳細檢查。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

70歲王阿伯因排尿不順到他院求診，抽血發現攝護腺指數（PSA）偏高，但切片檢查卻不見病灶、查無原因，直到在羅東博愛醫院進行核磁共振與超音波影像融合攝護腺切片，才揪出骨盆腔深處藏著一顆攝護腺腫瘤。泌尿外科張世琦主任表示，核磁共振影像融合切片精準度比傳統切片高，也能降低切片手術感染率，大大為病人爭取治療黃金時間，羅東博愛醫院為此率宜蘭之先引進此篩檢方式幫助病人精準釐清病灶。

抽血檢查得知的攝護腺指數是臨床上評斷有無攝護腺腫瘤的首要指標，不過PSA指數高除了有罹患攝護腺癌可能性外，攝護腺發炎，攝護腺肥大、排尿困難、泌尿道感染也都是可能肇因，進一步釐清原因，還需透過影像檢查和切片檢查。

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傳統切片以細針經肛門直腸穿刺攝護腺組織，但因深度有限，可能無法直達病灶外，肛門細菌量高，也增加3%感染風險，對身體虛弱、抵抗力差的高齡長者來說健康影響甚鉅。

羅東博愛醫院泌尿外科主任張世琦表示，新型的切片方式核磁共振影像融合切片，病人術前會先拍下核磁共振影像，由放射科醫師與泌尿科醫師判讀影像並定位疑似的腫瘤病灶，重建出攝護腺與腫瘤輪廓的3D影像。

進行切片手術時，從核磁共振與即時的超音波影像上可以讓醫師清楚看到疑似腫瘤的異常範圍，並直達異常區域進行標靶切片，所以相比傳統切片僅30%陽性機率，核磁共振融合切片精準度可提高至90%。

張世琦醫師也提及，核磁共振融合切片改由會陰穿刺直達攝護腺組織，也大大降低術後傷口感染風險，加上疼痛度輕微、傷口小(如針孔大小)，切片手術過程尤如進行鏡檢般，病人住院1天經觀察後，隔日即可出院，是更為親民又精準的篩檢方式。

早期的攝護腺癌症狀常被誤判為良性攝護腺肥大，也有病人沒有出現任何症狀，由於攝護腺癌的生長速度緩慢，一旦發現症狀檢查出癌症往往已是中晚期癌症，延誤治療的黃金時機。張世琦醫師提醒，攝護腺指數(PSA)或攝護腺健康指數(PHI)上升，都要留意攝護腺癌的可能。

攝護腺腫瘤位置藏在骨盆深處難以發現，也會加深檢查難度。可透過定期檢查了解自身健康情形，例如攝護腺特定抗原(PSA)指數標準值為4，若連續追蹤下持續飆高，或者肛門指診異常，疑似攝護腺癌者，即建議進行核磁共振影像融合切片，利用醫療科技的高精準度快速掌握病灶，以利盡速進一步安排後續治療。

在今日的社會，健康照護愈來愈受到重視，不少疾病可以藉由早期篩檢找出，減少治療所需時間及花費。羅東博愛醫院深耕在此一觀念上，期望每一位縣民都能正視自身健康，享有安心的生活品質。院方特開設核磁共振影像檢查的健康推廣費，讓有需求的民眾，可以更便宜的價格進行身體檢查，有這項需求者，可以直接與泌尿外科進行詳細諮詢，與專業醫療團隊共議個體需求。