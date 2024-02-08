上班族糞便潛血檢測異狀　內視鏡黏膜剝離術「切7cm超大腫瘤」

▲內視鏡黏膜下剝離術透過內視鏡切除腫瘤（瘜肉），病人可免動刀且具有恢復快等優點，是患者福音。（圖／聯新國際醫院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名50歲上班族去年透過國民健康署糞便潛血篩檢，檢測結果是陽性後做大腸鏡檢查，其中在直腸、乙狀結腸交接處發現一顆不小的「大腸腫瘤」，亦即是俗稱「瘜肉」，為避免病變惡化成癌症，在與醫師討論決定執行「內視鏡黏膜下剝離術」，竟切除寬達7公分腫瘤。聯新國際醫院腸胃肝膽科醫師余青殷指出，還是首次切下這麼大腫瘤，但過程中完全不用動刀，僅透過內視鏡切除即完成，病人與家屬都感到訝異。

聯新國際醫院醫師余青殷表示，因位置關係，大腸皺褶剛開始只觀察到一小部份腫瘤，很難實際偵測腫瘤大小，術前判斷僅約4至5公分，但經內視鏡黏膜下剝離術進行切除，竟發現腫瘤達7公分，病理判定係為乾淨良性大腸腺瘤，對這名平時毫無症狀上班族來說，因參與糞便潛血篩檢發現癌前病變，避免了未來可能演變的惡性腫瘤，可說是相當幸運。

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▲聯新國際醫院肝膽腸胃科主治醫師余青殷建議，舉凡食道、胃、大腸等消化部位器官，皆可運用內視鏡黏膜下剝離術切除腫瘤。（圖／聯新國際醫院提供）

余青殷解釋，舉凡食道、胃、大腸等消化部位器官，都可運用內視鏡黏膜下剝離術切除腫瘤。內視鏡切除好處是免動刀、恢復快與住院天數少等優點，適合現代忙碌社會上班族，或是年紀大不適合動刀患者。透過內視鏡手術前必須做好各方面評估，與醫師充分討論手術細節，盡量避免內視鏡手術引起併發症或討論其他替代手術方式。

余青殷建議，如有腸癌家族史或有腸胃道症狀，應接受內視鏡檢查，50歲至75歲國民，每兩年參與國家糞便潛血計畫，若呈現陽性反應者，應安排大腸鏡篩檢，早期發現早期處理之效果最好，平時應多注意飲食，少菸、酒、檳榔，少食紅肉或是醃製食品，以避免誘發癌症因子。