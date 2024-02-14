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一票人不婚不生「1張圖超衝擊」　他嘆：台灣經濟哪裡差？

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲包裹多到疊在馬路上了。（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

不少人感嘆，努力工作但還是買不起房子，甚至乾脆不婚不生。一名網友則貼出一張照片，只見裝包裹的物流箱子超過80大箱，整落堆在馬路上，讓原PO不禁笑虧「台灣哪裡經濟很差？」文章吸引千人按讚感嘆，「當你接受了反正工作到死也不可能買得起房子，這點錢也就不會在意了！」

一名網友在臉書《路上觀察學院》貼出一張照片，是蝦皮店到店的外觀照，讓原PO忍不住笑虧，台人網購超會買，「台灣哪裡經濟很差？」

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照片可見，目測約有80個巨型箱子，裡頭都裝著網購包裹，還多到疊在馬路上，要等著店員要拉進去分貨。

照片曝光後，引來6千多名網友熱議，其中一則留言中肯寫著，「當你接受了反正工作到死也不可能買得起房子，這點錢也就不會在意了」，讓1900多人按讚。

其他人則感嘆，「小孩生了養不起，連房子都買不起，這樣的經濟算好嗎？」「就是很差，所以只能要買的商品先放購物車，等有免運才下單，然後下單前會再比價一次」、「很差，只能上網買便宜貨」、「就很差才選免運啊」、「省交通、時間成本啊」、「精緻窮」、「只能上網買點小東西犒賞自己的小確幸」。

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