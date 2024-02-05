北港朝天宮香客大樓大爆滿　白沙屯媽祖香丁腳住宿需提早規劃　

▲通霄白沙屯拱天宮媽祖前往雲林縣北港朝天宮進香每年都吸引數萬信徒報名參加，今年朝天宮香客大樓早就被其他宮廟香客預訂一空，因此無法提供給白沙屯拱天宮的香丁腳住宿。（圖／資料照片，記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖訂於3月18日(農曆2月初9)凌晨出發，徒步前往雲林北港朝天宮進香，3月23日抵達北港朝天宮，通霄白沙屯拱天宮今天發布訊息，朝天宮香客大樓早就被其他宮廟香客預訂一空，因此無法提供給白沙屯拱天宮的香丁腳住宿，拱天宮建議香丁腳，及早尋求其他休息方式。

通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步前往雲林縣北港朝天宮進香是國內宗教盛事，每年都吸引數萬信徒報名參加，而今年進香隊伍到達北港剛好遇上周六，朝天宮的香客大樓早就被其他宮廟預訂一空，因此無法提供給白沙屯拱天宮的香丁腳住宿。

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拱天宮總幹事陳春表示，因為白沙屯媽祖婆進香時程需要擲筊，經媽祖婆同意，無法事先敲定時間，而許多進香團可能在更早之前就已經先向朝天宮預約香客大樓住宿。目前北港朝天宮也協助聯絡商借附近學校禮堂或老人會，能否提供合適位置供信眾休息，也請香丁腳體諒、配合。

今年白沙屯拱天宮媽祖徒步進香時程，在1月25日(農曆12月15日)由值年爐主請示媽祖決定，訂於3月18日(農曆2月初9)凌晨零時35分登轎，登轎稍後出發，3月23日到達北港，24日0時10分(農曆2月15日子時)進火，3月26日(農曆2月17)下午2點35回宮，全程9天8夜。今年進香活動從2月16日起報名，3月14日截止報名。