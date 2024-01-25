「粉紅超跑」9天8夜進香時程曝　3／18出發！回程40hrs考驗意志力

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄白沙屯拱天宮媽祖今年徒步進香時程出爐，今天由值年爐主擲筊請示媽祖聖意，擇訂於國曆3月18日(農曆2月初9)凌晨零時35分登轎，登轎30分鐘後出發，3月24日0時10分(農曆2月15日子時)進火，3月26日(農曆2月17)下午2點35回宮，全程9天8夜。

對比去年進香行程也是9天8夜，而今年的去程也和去年一樣有6天，信眾腳力負擔相對舒緩，但今年回程不到63小時，比去年減少近2小時，不到40小時就要從北港朝天宮回到通霄慈后宮駐駕，幾乎是沒有休息的急行軍，對信眾耐力是大考驗。

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進香期程依往例在今日農曆12月15日，由值年爐主擲筊請示媽祖決定日期，擲筊儀式從今天下午1點開始，包括放頭旗、登轎、起駕、到北港、進火、回宮及開爐相關儀式的日期和時辰，每個時辰均以三聖筊為準，相當慎重。

▲通霄白沙屯拱天宮媽祖北港徒步進香時程出爐，國曆3月18日凌晨出發，全程9天8夜，3月26日下午回宮。（圖／記者蔡文淵翻攝）

每年媽祖進香路線從拱天宮出發，至北港朝天宮折返，來回約400公里，全程只有「起駕」、「進火」、「回宮」事先知道日期，無固定路線，全依媽祖指引鑾轎行進方向，這也是拱天宮媽祖進香活動最重要的特色。

通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步前往雲林縣北港朝天宮進香是國內宗教盛事，每年都吸引數萬信徒報名參加，去年創11萬3千多名信眾報名紀錄，今年進香活動從2月16日起報名，3月14日截止報名，拱天宮總幹事預估今年隨媽祖的香燈腳會超過13萬人，將再創報名人數紀錄。